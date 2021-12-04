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巨乳女優一天做愛狂啪919男！腥濃「嘉明味」不是最香　外國菜完勝

▲▼美國AV女優史帕克絲曾在一天之內和919名男性進行性行為。（圖／翻攝自Twitter）

▲美國AV女優史帕克絲曾在一天之內和919名男性進行性行為。（圖／翻攝自Twitter）

記者羅翊宬／綜合報導

今年44歲的美國巨乳AV女優史帕克絲（Lisa Sparks），靠著一雙渾圓豐滿的巨無霸南半球、好似乳暈間還飄著淡淡奶香，以及肥美雪白的巨大屁股蛋，稱霸全球成人影視界，如此被啪到響叮噹的她其實有著過人的黃金紀錄，那就是2004年在一天以內與超過900名男性進行性行為，至今無人可以超越！

史帕克絲近日回憶起這段17年前的豐碩戰績，不過她表示，其實比起灑滿現場的濃白「嘉明」味道，她更想念起雙腳開開、邊被啪啪啪時享用的麥當勞。

▼美國AV女優史帕克絲。（圖／翻攝自Instagram@reallisasparxx）

▲▼美國AV女優史帕克絲。（圖／翻攝自Instagram@reallisasparxx）

根據英媒《LADbible》，史帕克絲曾經於2004年前往波蘭華沙參加第3屆的「全球輪姦多P錦標賽」，她在比賽舉辦的7個半小時內，成功地被919名男性像活塞一樣插入又拔出，換算一下，就像是瘋狂炒飯、打年糕般地意猶未盡，等於是每個男人成功「升旗」勃起後，接近史帕克絲、成功塞進去後，就得馬上拔出來。

史帕克絲只能雙腿開開，等待著眼前的男人如同跑馬燈般，一個又換、又換一個。

也因此，史帕克絲近日受訪時回憶起這段過程，直說「真的是非常無聊」。

史帕克斯在她的網站上坦言，因為當時在第3屆的「輪姦多P」比賽舉辦前，波蘭政府就已知悉情事，準備派警察追捕、來個人贓俱獲，還威脅要逮捕所有涉案人員，因此當時主辦單位不得已才將陣地轉移至某個超級秘密的大型倉庫。

也因此，當史帕克絲在被啪啪啪時，只能無聊到點麥當勞來吃，即便現場充滿又濃、又鹹、又腥的「嘉明」味，反正也多少會被數億萬個子孫噴灑到，根本無法影響她的食慾。

當活動一結束後，史帕克絲馬上狂奔回家，因為她終於不用在外國監獄被囚禁一段一間了。她回憶道，「我坦承，這是我從事色情行業21年來，至今為止做過最後悔的一件事！這也是我唯一一分完全為了錢才答應做的工作。這活動根本不是我計畫的，這從頭到尾根本就是一場秀。」

史帕克絲認為，這場活動讓她在維基百科的頁面整個被刪除，不過她不清楚原因。她表示，該次的波蘭行只有做愛時享用的麥當勞、以及波蘭當地的義大利餐廳值得回味。

▲▼美國AV女優史帕克絲的豐滿臀部曾在一天之內乘載著959名男性的慾望龍根。（圖／翻攝自Instagram@reallisasparxx）

▲美國AV女優史帕克絲的豐滿臀部曾在一天之內乘載著959名男性的慾望龍根。（圖／翻攝自Instagram@reallisasparxx）

據悉，史帕克絲在該場比賽所豎立的驚人紀錄，至今無人能敵，因為她比前一屆冠軍還要多出21名男人、而2002年的冠軍也只有和759名男性進行性行為。

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