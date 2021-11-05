台南榮獲災害防救深耕績優公所、績優防災士殊榮　市府公開表揚

▲台南市災害防救辦公室顏執行秘書振標，代表市長黃偉哲頒獎表揚，希望防災結合各界力量，不分公部門或民間防災士，讓防救災力量強大無比，減輕災害造成人命傷亡與財產損失。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市在深耕防救災工作連續9年獲中央評定為特優防救災縣市，尤其2020年更有新營區公所投入相當人力物力，表現優異圓滿達成任務，榮獲內政部核准頒發「績優區公所」；永康區復國里韌性社區許建國里長及仁德區新田里林淑芬女士，亦積極推動該社區內相關災害應變事宜，獲得「績優防災士」的殊榮。

台南市政府團隊不畏辛勞持續推動防救災工作，讓2021年能夠四時平安，給市民一個安居生活環境，此次，藉由年終檢討會，為2022年防災整備、應變及復原重建等各項災害防救工作，能更有計畫、有步驟的推動。

年終檢討會特別表揚積極參與推動相關災害防救工作有功之個人、社區、區公所，以彰顯參與具體優良事蹟。頒獎典禮由市政府災害防救辦公室顏執行秘書振標，代表市長黃偉哲頒獎表揚，顏執行秘書也勉勵與會人員，希望防災結合各界力量，不分公部門或民間防災士，讓防救災力量強大無比，讓災害來臨時，因有事先整備，減輕災害造成人命傷亡與財產損失。

黃偉哲市長感謝新營區公所及防災士許建國先生及林淑芬女士實務上的合作推動，值得大家學習的楷模，大家一起攜手守護家園，讓台南市成為一個安全無虞的健康城市。