民進黨啟動全台遍地開花街講　爭取青年認同公投4個不同意

▲民進黨青年部2日宣布「進擊！國務青」全國街講行動展開，將串連全台青年世代「遍地開花」，在各縣市人潮熱區進行密集街頭宣講行動。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

四大公投將在12月18日登場，民進黨青年部2日宣布「進擊！國務青」全國街講行動展開，將串連全台青年世代「遍地開花」，在各縣市人潮熱區進行密集街頭宣講行動，以「四個不同意，台灣更有力」為訴求，說服18歲以上青年族群認同，對年底四項公投案投下四張不同意票。

有關「進擊！國務青」全國街講行動由歷任青年部主任率領全台各地青年組成團隊，鎖定全台北、中、南、東、離島各縣市大專校院的鄰近商圈，以及青年聚集的人潮熱區進行一系列密集街頭宣講行動，行動從明日開啟，首發場將在台北市公館商圈登場，與台大，台科大、師大、政大等鄰近學校學生對話。

青年部主任蔡沐霖表示，年滿18歲即具有公投投票權，所以相較於一般選舉，1218公投需要更重視年輕人的投票意向，熱衷公共事務的年輕人成長在民主環境、習慣民主自由價值，傾向認為「公投是公民對政策的理性討論和選擇」，未必會把公投和政黨認同完全畫上等號；因此在全台各地組成街頭宣講團，積極展開溝通，理性解釋，宣傳為什麼公投要「四個不同意」。

蔡沐霖表示，青年部呼應「四個不同意」打頭陣，從基層、從街頭開始，組成多個團隊，由北到南，甚至離島舉辦街講活動，透過面對面的深入討論，「走出同溫層，讓改變更有力」。

國務青代表許馥嘉表示，公投是民主國家的公民決定未來國家政策走向的手段，但是目前公投討論度仍然偏低，無法讓年輕朋友瞭解完整資訊，因此她決定走上街頭，向年紀和她相仿的年輕朋友們，面對面解說四項公投內容和後續影響。

前青年部主任、台北市議員阮昭雄表示，這場公投我們必須直球對決，從馬路到網路共同響應，向各行各業的民眾呼籲一同響應，讓這場對台灣有深遠影響的公投充分討論，讓我們的未來更有發展，台灣更有力。

前青年部主任、台北市議員王閔生則呼籲青年朋友，好好思考，這四個公投沒有一個是為我們未來著想，希望對大家一同出來，相互討論，並一起出來投下「四個不同意」，為自己的未來投票。

前青年部主任、台北市黨部主委特助何孟樺表示，這四個題目，都關乎了台灣的未來，年輕朋友們不會缺席，歷屆青年部主任們也都會一同參與，讓社會大眾了解這四個公投，讓更多人知道，一起投下「四個不同意」。

前青年部主任顏若芳表示，這場公投不是一個對「個人」或是「政黨」的投票，這四個公投案，對台灣來說是非常重要的里程碑，如果大家有看到年輕朋友在街頭宣講，除了傾聽之外，也可以協助擴散論述，走出同溫層。

前青年部主任吳濬彥則說，很榮幸能夠與青年朋友共同並肩作戰 ，為台灣民主打拚，很遺憾我們現在的選舉制度被國民黨操作成政治仇恨工具，所以我們必須站出來，向更多的人溝通、說服，為了台灣投下「四個不同意」。