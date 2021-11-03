萊豬不等於美豬？　蔡易餘秀證據打臉：國民黨就是在反美國

▲蔡易餘出示陳玉珍抱著美國國旗小豬玩偶的照片。（圖／翻攝自民進黨立院黨團直播）

記者呂晏慈／台北報導

反萊豬等4大公投案將在年底登場，藍綠近期因「萊豬」與「美豬」隔空交火，國民黨批評民進黨故意混淆概念，強調「萊豬不等於美豬」。不過，民進黨立院黨團3日舉行記者會，揭露去年多個國民黨縣市議會黨團及國民黨立委製作「反美豬」文宣，民進黨立委蔡易餘直批，國民黨不要再騙了，他們的目的就是為了替中國當馬前卒、反美國。

民進黨團幹事長劉世芳今天上午表示，國民黨去年在各縣市議會發動「反萊豬」連署，都出現很多「反美豬」文宣，就連國民黨立委陳玉珍也曾經抱著有美國國旗的小豬，顯示很多選民都被國民黨誤導，以為國民黨「不反美豬只反萊豬」。

蔡易餘說，國民黨不要再騙了，國民黨就是在反美國、反對台灣加入國際組織，國民黨推動公投就是為了阻擋美國豬肉順利進口來台灣，例如國民黨立委曾銘宗2020年9月透過臉書貼出「反美豬！顧食安公投！」文宣，基本上國民黨的目的就是為了替中國當馬前卒、阻擋台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），用公投亂台灣，呼籲民眾一定要看清楚「國民黨邪惡的真面目」。

民進黨立委鄭運鵬則說，國民黨透過各種公共議題呈現其「親中反美」的路線，10月29日美國在台協會（AIT）處長孫曉雅回應公投議題時，直言她自己吃、也讓孩子吃美國豬肉（American pork），顯示她的認知是：國民黨發動公投就是反對美國豬肉，且美國豬肉的貿易障礙不是只有美國豬肉的問題，而是兩國貿易的問題，現在更恐影響CPTPP。

鄭運鵬並指，CPTPP11個成員國中，有4個國家的豬肉有食用萊克多巴胺，未來也可以要求台灣要對等、有安全容許值，他相信中國一定會利用這樣的矛盾，造成台灣與這些國家的貿易障礙。