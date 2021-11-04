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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「反萊豬公投一定有代價」　趙怡翔：馬政府有2次貿易信用掛0

▲▼前駐美代表處政治組長趙怡翔接受資深媒體人黃光芹專訪。（圖／震傳媒）

▲前駐美代表處政治組長趙怡翔接受資深媒體人黃光芹專訪。（圖／震傳媒）

記者陶本和／台北報導

針對反美豬公投案，前駐美代表處政治組長、台北市議員參選人趙怡翔4日接受資深媒體人黃光芹專訪時表示，反萊豬公投一定會有代價，前總統馬英九執政時，就有2次貿易信用掛零，如果再掛零，不知怎麼承擔政治代價。

趙怡翔表示，反萊豬公投一定會有代價在，若通過對台美經貿進程、台灣國際貿易信任一定會有所影響，而作為民主國家民眾會自己選擇，但在選擇前需要有完整、透明資訊跟客觀分析，但公投題目都沒有談到。

趙怡翔表示，國民黨有時散播假訊息，說民進黨要毒死台灣人，也許是想當作政治口號，但不能拿來治國，且萊豬公投也會影響到台灣的信用，過去前總統馬英九執政時，有兩次貿易信用「掛零」的紀錄，如果再次掛零，不知道政府怎麼承擔政治代價。

趙怡翔指出，藍營說反萊豬不會影響CPTPP，他則認為，這些都是貿易議題，政府要如何克服就成為民意上的挑戰，如果台灣連長期的豬肉議題都不能解決，未來要怎麼去處理種種貿易爭端？

趙怡翔說，雖然美國不在CPTPP，但是日本也會看美國萊豬，想到自己的福島食品，因為現在很多國家都已經開放，台灣卻沒有，但同時這也是高度爭議性問題，就要看國內有沒有政治智慧去處理。

最後，趙怡翔表示，只要相信國際專家、世界貿易組織等立下的規範，就能證明萊豬是安全的，但萊豬安全不代表一定要吃，只要消費者不想吃，進口商就不會進口，美國也不會出口，現在反萊豬就是針對不存在的問題去吵，這議題應該要回歸科學，不要再有政治口水。

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