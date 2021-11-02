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英系立委共提台灣新道路宣言　4個不同意肯定正確路線

▲▼「台灣新道路，公投再確認」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委羅致政舉辦「台灣新道路，公投再確認」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

迎戰年底4大公投，民進黨立委羅致政2日偕同多位新北市議員，在立法院共同發表「台灣新道路宣言」，表達新世代對4項公投的堅定立場。羅致政表示，這次公投代表的意義，是台灣過去在總統蔡英文的領導下，正確執政路線的再確認，因此呼籲民眾投下4個不同意票。

民進黨立委羅致政、江永昌、吳玉琴、邱泰源等人2日上午在立法院召開「台灣新道路，公投再確認」記者會，並邀請民進黨新北市議員黃俊哲、彭佳芸、鄭宇恩、廖宜琨，以及台北市議員參選人陳聖文、何孟樺、新北市議員參選人陳霖翰、黃琳等人參加。

羅致政表示，台灣在蔡英文的領導下，走出一條民主新道路，這條道路將透過本次公投再次確認，公投沒有輸贏問題，結果無論如何，皆會影響到台灣的國際情勢及環境永續發展，希望人民投下不同意來肯定正確路線。

彭佳芸則代表宣讀宣言，內容提到小英總統領導這個國家，已經帶領台灣走出一條新道路，證明小英總統路線的成功。小英總統領導台灣走入國際社會、小英總統領導台灣能源轉型、小英總統也領導台灣鞏固民主，這就是台灣的新道路。

黃俊哲強調，年底的公投關乎台灣命運，呼籲大家共同努力，透過公投確認台灣未來的路，「一定要走對、不要來後退」。

談及攸關新北環境的核四公投，鄭宇恩則說，新北市長侯友宜始終不願正面表態，新北市議會除了持續要求侯友宜表明立場 ，也要求在沒有能力安全處理核能之前，應讓新北市民免於這樣的恐懼。

廖宜琨也說明，本次公投不僅是台灣願景的選擇，也是台灣未來的選擇，未來他將持續透過宣講與溝通，取得大眾的認同與支持，期待能成功擋下本次對台灣未來影響甚鉅的決定性公投。

江永昌認為，核四是30多年來的爛攤子，不僅核安無法考慮，核廢料也無法處理，而且已經封存、也很難重啟，重啟後也很難發電，既危險又燒錢，大家不要互相傷害、遺害後代。

以下為「台灣新道路宣言」全文：

小英總統領導這個國家，已經帶領台灣走出一條新道路，證明小英總統路線的成功。

小英總統領導台灣走入國際社會、小英總統領導台灣能源轉型、小英總統也領導台灣鞏固民主，這就是台灣的新道路。

因此，我們在此鄭重呼籲：

希望台灣人民大聲表達我們支持台灣新道路，大家如果支持，就該對年底公投投下四個不同意。 讓台灣重返國際、讓台灣能源轉型、讓台灣民主鞏固。

這是台灣眼前的關鍵與選擇，但有人想藉由四項公投，要破壞我們的國際關係、要破壞我們的能源轉型、要破壞我們的投票秩序，因此，我們必須要站出來反對！

我們要問自己：要不要重返國際社會？要不要能源轉型？要不要守護民主？再問一次、再確認一次！要，就繼續走，一定會成功。

四項不同意、台灣更有力！

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