上線啦！百威攜手6組頂尖音樂人「4場LIVESHOW連發」李英宏、家家壓軸直播

▲百威Global「BUDXLIVE」主題活動橫跨全球，與多國專業表演團隊共同演繹「真我態度」。（圖／品牌提供，下同）

生活中心／綜合報導

有多久沒在LIVE House感受酣暢淋漓的LIVE體驗了呢？新冠肺炎肆虐快2年，即使是有幾十年的傳統、每年都有上萬人參與的國際大型音樂節，今年也都紛紛改為線上舉行。在台灣擁有超高人氣的美式經典百威啤酒，往年皆以「真我精神」為台灣酒友獻上LIVE音樂演出，自去年與粉絲相約線上見後，今年也持續攜手家家、李英宏、妮可醬、G5SH、林可綸AcRoss以及PIZZALI共6組頂尖音樂人，整個10月的Friday Night，就算隔著螢幕也要嗨翻全台灣！

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▲▼百威攜手6組頂尖音樂人，一連舉辦4場LIVE音樂表演，隔著螢幕也要嗨翻全台灣！

一樣的10月、截然不同的LIVE感！從2018年開始的百威Global「BUDX」主題活動橫跨全球，包括台灣在內的舉辦城市還有美國邁阿密、日本東京、韓國首爾、印度孟買、越南胡志明市等地，要說是國際LIVE計畫也無誤！今年的限定活動再度於線上舉辦，翻轉疫情的限制，更要將不同地方的音樂文化無國界放送！過去一陣子大家被疫情困在家，雖然沒有LIVE可跑，但創作不輟的音樂人一點也鬆不下來，私下持續練唱創作貫徹「真我態度」。

「2021 BUDXLIVE」負責在10/8點燃首場LIVE SESSION舞台熱力的，就是近年電音圈討論度超高的首席女團「妮可醬」！風格酷帥的她們接連帶來3首歌，包括過去在LIVE必唱的《I feel so good》以及《Together》、《手分手》，俐落的節奏、偶爾強勁又抒情的電音節拍，搭配主唱小斯的清新嗓音，不僅瞬間吸引鐵粉上線，首次因為線上LIVE聽團而被秒圈粉的網友更是驚豔，「原來電子音樂也能這麼chill」、「如果不是線上活動真的不知道她們耶！」成軍10年，白天OL晚上化身電音女團的「妮可醬」，可說是一路以來堅持「真我精神」的樂團，身兼北流發言人、英文老師及口譯員等多重斜槓身分的主唱小斯也在LIVE SESSION之後與網友分享她的「真我定義」，那就是「在最小限度的妨礙別人中，最大限度的做自己。」

▲▼電音圈首席女團「妮可醬」，以抒情電音節拍、主唱清新嗓音，瞬間吸引鐵粉上線。

10/15第二場LIVE SESSION則是由台灣樂壇首支EDM雙人組合G5SH帶來的動感演出！曾被國際知名DJ ALAN WALKER欽點合作的他們，多變的風格總是能與搖滾、嘻哈、抒情等類型迸出令人驚喜的火花。不斷想做出創新概念的他們，藉由這次BUDXLIVE，也呈現他們一直以來想放歌也想玩樂團的編制，當天跟上這場LIVE的網友樂迷可說賺到無誤，現在無法上夜店聽電音，在家隔著螢幕也能跟著搖擺起來！至於何謂真我精神？他們搞笑卻又認真的說：「即便全世界都在做嘻哈，我就是要做電音！」

▲▼台灣樂壇首支EDM雙人組合G5SH以創新編制帶來動感演出，這場LIVE秀被歌迷大推，「有看有賺！」

而接棒10/22第三場LIVE SHOW的正好就是「嘻哈音樂」代表——PIZZALI+林可綸AcROSS！頂著台灣首個嘻哈綜藝選秀節目《大嘻哈時代》表現亮眼超新星的頭銜，舌頭永遠不打結的他們，為線上歌迷帶來震撼俐落的Beat和押韻犀利的歌詞，即使不聽饒舌的人，都不得不臣服在他們的快嘴之下！前三場的LIVE表演結束得令人意猶未盡，如果剛好Friday Night沒趕上也沒關係，所有精彩表演現在都可以直接上活動官網和各大平台收看，線上LIVE音樂演出型態的好處就是，想要讓空間有音樂流動，打開網路和喇叭，隨時都能0時差銜接上。

▲10/22第三場LIVE SHOW，「嘻哈音樂」代表——PIZZALI+林可綸AcROSS上場！





然而最後一場LIVE CONCERT可不能再錯過了！今年百威「BUDXLIVE」的壓軸，特別重磅請來最潮嘻哈水哥李英宏與靈魂天后家家合體直播！這個組合的消息一釋出，就讓兩邊的粉絲瘋狂敲碗一整個月，與其和網友比賽預測他們會帶來哪些曲目，不如先把行事曆設定好，家裡的投影機、藍牙喇叭／耳機充好電，娛樂室的桌上當然還要有一手百威，10/29晚上8點準時在百威官方社群及LINE MUSIC平台上加入直播，讓嘻哈水哥和靈魂歌后點燃聽團仔們的小宇宙！

除了誠意十足的百威「BUDXLIVE」線上音樂演出，想跟朋友一起加入「真我」行列，現在還可以上IG套用百威專屬濾鏡，自帶「醉酒臉紅」的「微醺」效果，早在潮男潮女圈席捲一輪，玩過的人都直呼「太可愛」！在家參與百威盛事，清醇順暢的啤酒喝起來更爽快，別忘了到超商、超市指定此次的BUDXLIVE限定罐，配著壓軸LIVE才最對味！入手後，掃描拉環或瓶蓋內QR碼達指定點數，即日起還有機會兌換BUDXLIVE專屬限量帽T，與朋友期待明年直接穿去百威BUDX的現場，徹底釋放最chill的真我能量。

※相關詳細資訊請洽百威 BUDXLIVE 活動官網https://lihi1.com/WXyMm

【禁止酒駕 未滿十八歲者，禁止飲酒】