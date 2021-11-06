正版又輸了…日本無印良品遭「北京無印」告貶損商譽　判賠174萬

▲北京無印良品MUJI門市。（圖／資料圖）

記者鄭思楠／綜合報導

北京「無印良品（Natural Mill）」2019年告贏日本「無印良品（MUJI）」，讓母公司「北京棉田紡織品有限公司」獲賠約60萬元人民幣（約新台幣261萬）的賠償金。隨後，北京無印良品再次提告日本無印良品，「商業詆毀不正當競爭。」近日，判決出爐，日本「無印良品」被判又要賠償40萬元人民幣（約新台幣174萬元）。

日本品牌「無印良品」2005年進入中國大陸市場前，商標已經在大陸被多次註冊，其中北京棉田紡織品公司，就註冊了毛巾、棉織品等24類商品的商標，日本無印曾向大陸商標局提出異議，但因商標已被註冊他們也束手無策。

2017年底北京棉田紡織品公司告日本無印侵犯商標，結果在2019年法院裁定日本無印侵犯商標，要賠償北京無印超過60萬元人民幣，還要發聲明致歉。日本無印良品在聲明中表示，在布、毛巾等一系列商品類別中，被其他公司搶註了商標，所以自己無法使用。

之後，聲明中的「搶註」2個字，再次引起北京無印不滿，兩間公司再次對簿公堂。北京市朝陽區人民法院審判員崔樹磊說，「被告方在發表聲明的時候，用到了『搶註』這個詞，然後原告方認為被告方說自己是搶註商標，對它的商譽造成損害，然後以商業詆毀為由提起訴訟到本院。」

日本無印良品則認為，「搶註」一詞沒有任何否定意義，是搶先註冊的客觀、如實的描述，但法院就不是這樣看，北京市朝陽區人民法院審判員崔樹磊稱，「《反不正當競爭法》的界定，就是經營者不得編造、傳播、虛假信息、誤導性信息，導致損害競爭對手的商業信譽和商品聲譽。本案當中，我們肯定首先要判斷所用的「搶註」一詞，是不是虛假或者誤導性的信息，進而判斷這種表述，是否已經達到了損害原告方商業信譽和商品聲譽的後果。」

最終，北京市朝陽區人民法院裁定北京無印勝訴，日本無印需要再賠償40萬元人民幣。