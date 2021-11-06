　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

正版又輸了…日本無印良品遭「北京無印」告貶損商譽　判賠174萬

▲▼北京無印良品MUJI門市,新疆棉。（圖／記者陳政錄攝）

▲北京無印良品MUJI門市。（圖／資料圖）

記者鄭思楠／綜合報導

北京「無印良品（Natural Mill）」2019年告贏日本「無印良品（MUJI）」，讓母公司「北京棉田紡織品有限公司」獲賠約60萬元人民幣（約新台幣261萬）的賠償金。隨後，北京無印良品再次提告日本無印良品，「商業詆毀不正當競爭。」近日，判決出爐，日本「無印良品」被判又要賠償40萬元人民幣（約新台幣174萬元）。

日本品牌「無印良品」2005年進入中國大陸市場前，商標已經在大陸被多次註冊，其中北京棉田紡織品公司，就註冊了毛巾、棉織品等24類商品的商標，日本無印曾向大陸商標局提出異議，但因商標已被註冊他們也束手無策。

2017年底北京棉田紡織品公司告日本無印侵犯商標，結果在2019年法院裁定日本無印侵犯商標，要賠償北京無印超過60萬元人民幣，還要發聲明致歉。日本無印良品在聲明中表示，在布、毛巾等一系列商品類別中，被其他公司搶註了商標，所以自己無法使用。

之後，聲明中的「搶註」2個字，再次引起北京無印不滿，兩間公司再次對簿公堂。北京市朝陽區人民法院審判員崔樹磊說，「被告方在發表聲明的時候，用到了『搶註』這個詞，然後原告方認為被告方說自己是搶註商標，對它的商譽造成損害，然後以商業詆毀為由提起訴訟到本院。」

日本無印良品則認為，「搶註」一詞沒有任何否定意義，是搶先註冊的客觀、如實的描述，但法院就不是這樣看，北京市朝陽區人民法院審判員崔樹磊稱，「《反不正當競爭法》的界定，就是經營者不得編造、傳播、虛假信息、誤導性信息，導致損害競爭對手的商業信譽和商品聲譽。本案當中，我們肯定首先要判斷所用的「搶註」一詞，是不是虛假或者誤導性的信息，進而判斷這種表述，是否已經達到了損害原告方商業信譽和商品聲譽的後果。」

最終，北京市朝陽區人民法院裁定北京無印勝訴，日本無印需要再賠償40萬元人民幣。

►毛小孩用品打折了！貓砂、西莎鮮食罐頭通通有

ET快訊
台裔夫妻創業MIT「快樂口罩」爆紅　1片700元被秒殺
阿富汗男嬰「交給美軍後」不見了！爸親手抱過鐵絲網成最後一面
憲兵機槍士網約14歲少女「摩鐵激戰9回」！母看完對話氣炸
中國2羽球選手「打假球」！　遭世界羽聯禁賽2年
沒被列台獨頑固份子！　他氣炸：立刻把我補進
苗栗埋屍狠父母正面曝！2歲男童被挖出「只剩遺骨、尿布、衣物」
他嘴饞吃「好市多肉乾」怪怪的！3千人看傻：這缺貨超久

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

屁孩隨地撒尿被罵「不配當中國人」　母護子「被推落崖」提告卻吃癟

國台辦制裁蘇貞昌　陸委會：研議「必要反制作為」

她誤陷泥潭受傷「23歲帥警秒靠近」公主抱解救…輕擁入懷安撫暖炸

正版又輸了…日本無印良品遭「北京無印」告貶損商譽　判賠174萬

苦窮村民「土樓免費變洋樓」　家門口就業吸引青年返鄉

大陸球迷嗨了！　C羅連兩次被拍到「用華為這款機皇手機」

奇葩惡徒！租店面假裝銀行ATM　盜領2年才被抓包

網紅爆「跪吃熱狗」片外流　真正女主角身份曝光

老婦買藥昏倒...藥局老闆急CPR「壓斷12根肋骨」挨告　判決出爐

美國防報告涉台　解放軍鋼鐵回應「將碰得頭破血流！」

差點相撞！騎士轟「未禮讓直行」 老翁兒也加戰局幫腔：憑什麼兇

鄧佳華痛苦「自甩巴掌7次」道歉宜軒！　 5分鐘反省片結局網全怒了

鄧佳華告白第二彈！自搧7巴掌　喊：宜軒我愛妳...連千毅快崩潰

管線太老舊！陸民宅瓦斯桶起火　勇伯不怕危險...賭命用傘拖戶外

太興奮！陸男孩想幫超人打怪物　拿掃帚敲電視一敲秒壞：慘惹...

隨機抱小孩？媽嚇壞扛整台車逃　工人「為安全才抱起」遭控強制罪

小朋友認出黃偉晉：那個拍《終極一班》的　庫洛牌遭沒收...超氣「跟小櫻一樣要重找」

檢舉達人家外狂裝50支監視器！　男臨停被拍「求饒無效」爆衝突

鬆獅犬被蜜蜂叮吃藥超乖像天使　3藥丸2膠囊「噴出粉末」醫生驚呆

臭罵鄧佳華「強逼交往自毀宣告」 連千毅限期2天：再不行冷凍3年

屁孩隨地撒尿被罵「不配當中國人」　母護子「被推落崖」提告卻吃癟

國台辦制裁蘇貞昌　陸委會：研議「必要反制作為」

她誤陷泥潭受傷「23歲帥警秒靠近」公主抱解救…輕擁入懷安撫暖炸

正版又輸了…日本無印良品遭「北京無印」告貶損商譽　判賠174萬

苦窮村民「土樓免費變洋樓」　家門口就業吸引青年返鄉

大陸球迷嗨了！　C羅連兩次被拍到「用華為這款機皇手機」

奇葩惡徒！租店面假裝銀行ATM　盜領2年才被抓包

網紅爆「跪吃熱狗」片外流　真正女主角身份曝光

老婦買藥昏倒...藥局老闆急CPR「壓斷12根肋骨」挨告　判決出爐

美國防報告涉台　解放軍鋼鐵回應「將碰得頭破血流！」

女兒挺老公鬥父母！雙拳vs刀棍+換鎖奪透天厝　兩老控餐餐吃泡麵

金馬影展感動入圍！《電影之神》集結1帝4后　聯手制裁無賴父

Hello Kitty粉紅氣炸烤箱4990元→3180元　減油80%、五機合一超划算

她喝減肥茶竟肺纖維化！醫示警手指「出現1症狀」恐是菜瓜布肺

套房被偷毛巾＋發票「最值錢公仔卻還在」　7千人笑酸：低能小偷

捷克總統住院後首發聲　將做滿任期、任命新總理

屁孩隨地撒尿被罵「不配當中國人」　母護子「被推落崖」提告卻吃癟

美名記批詹姆斯已從鐵人變玻璃人　有如Kobe生涯末期

被點名台獨頑固份子　游錫堃：一生追求民主「引以為榮」

大片「鋒面掃台」降雨熱區曝！下周狂掉15°C　這天最可能下初雪

熱褲妹洗車場「用水洗全身」　網看完影片傻眼：滑滑的

大陸熱門新聞

海底撈宣布關300店　市值蒸發1.25兆

婦昏倒　藥局CPR壓斷12根肋骨挨告

正妹網紅爆淫片外流　「吃熱狗」真正主角曝

國台辦證實「列台獨制裁清單」：依法對名單人員終身追究刑責

同事赴婚宴包800元　事後檢舉害新郎被離職

他抖內44萬後悔　怒殺人妻網紅

妻「絕命毒藥」抹內褲…看丈夫下體潰爛

馬尾妹晨跑失蹤屍體已找到　爸上班錯過救命點

租店面偽裝成銀行ATM　惡徒盜領2年才被抓包

19歲女大生喝醉遭3男撿屍…「生理期性侵」慘死

日本無印良品遭「北京山寨」告貶損商譽　判賠174萬

外送員急著關電梯　婦被夾「腰斬」慘死

美國防報告涉台　解放軍鋼鐵回應

C羅連兩次被拍到用華為這款機皇手機　陸網嗨了

更多熱門

相關新聞

男童蹲著觀察生態池　紅鶴脖子靠頭頂

男童蹲著觀察生態池　紅鶴脖子靠頭頂

一名日本網友E&K在Twitter上傳了一張有趣的圖片，他的兒子蹲著觀察前方的生態池，背後竟有一隻紅鶴悄悄地靠在兒子身後，脖子幾乎靠在他的頭頂上。這位網友表示，「兒子發現後居然面不改色地繼續蹲在那，反而是我緊張到不行。」有網友回覆說，「紅鶴看起來像在問你兒子『你在幹嘛？』」

網紅柴遭賣身抵債　起拍2000→70萬元成交

網紅柴遭賣身抵債　起拍2000→70萬元成交

蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮等被禁入陸港澳 關聯企業及金主也納入

蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮等被禁入陸港澳 關聯企業及金主也納入

「超商1款零食霸主」店員卻嘆：跌落神壇

「超商1款零食霸主」店員卻嘆：跌落神壇

北上廣深「應急物資清單」比一比 這城建議儲備兒童讀物、玩具

北上廣深「應急物資清單」比一比 這城建議儲備兒童讀物、玩具

關鍵字：

無印良品北京日本MUJI

讀者迴響

熱門新聞

女歌手「生產途中昏迷」搶救16天離世　得年27歲

海底撈宣布關300店　市值蒸發1.25兆

酒店妹狠殺包養男！　一家人全認了：預謀殺害

特休怎請才爽？過來人都選星期一　原因神翻

台灣正在暴風雨前寧靜　醫模擬1狀況完蛋

28歲女歌手車禍當場死亡！「遺體面目全非」

聖結石飛捷克「錢哪來的」　網揭2點：有料

命理師警告：立冬這4生肖身體會變差！3星座舊疾易復發

國小作業找錯字　媽媽求救「快崩潰了」

婦昏倒　藥局CPR壓斷12根肋骨挨告

17歲歐陽娣娣拍陸劇出道！　丫鬟造型曝光

正妹網紅爆淫片外流　「吃熱狗」真正主角曝

超商突公告「1新規定」　客人讚：結帳變超快

床上出現馬來貘？網笑：爆漿腸粉

木柵「少女命案」沉冤27年　檢突收匿名信淚訴：學校不讓我們講

更多

最夯影音

更多
差點相撞！騎士轟「未禮讓直行」 老翁兒也加戰局幫腔：憑什麼兇

差點相撞！騎士轟「未禮讓直行」 老翁兒也加戰局幫腔：憑什麼兇
鄧佳華痛苦「自甩巴掌7次」道歉宜軒！　 5分鐘反省片結局網全怒了

鄧佳華痛苦「自甩巴掌7次」道歉宜軒！　 5分鐘反省片結局網全怒了

鄧佳華告白第二彈！自搧7巴掌　喊：宜軒我愛妳...連千毅快崩潰

鄧佳華告白第二彈！自搧7巴掌　喊：宜軒我愛妳...連千毅快崩潰

管線太老舊！陸民宅瓦斯桶起火　勇伯不怕危險...賭命用傘拖戶外

管線太老舊！陸民宅瓦斯桶起火　勇伯不怕危險...賭命用傘拖戶外

太興奮！陸男孩想幫超人打怪物　拿掃帚敲電視一敲秒壞：慘惹...

太興奮！陸男孩想幫超人打怪物　拿掃帚敲電視一敲秒壞：慘惹...

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面