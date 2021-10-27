美式賣場限時優惠不限購　超夯衣物芳香豆「路人回頭率＋居家幸福感」大增

▲蘭諾衣物芳香豆推出期間限定優惠，10/25～11/04美式賣場獨家組合每組現折160元。（圖／網友提供，請勿翻攝，下同。）

消費中心／綜合報導

美式賣場裡這幾天洋溢幸福氛圍，原來是日本蘭諾衣物芳香豆推出期間限定優惠，10/25～11/04美式賣場獨家組合每組現折160元。貨架前往來穿梭的民眾少了以往搶貨的殺氣狠勁，反而一邊選購一邊和其他現場民眾討論起對蘭諾衣物芳香豆的喜愛。據現場民眾分享洗衣時加入芳香豆，洗完老公跟小孩的衣服聞到香香的味道超療癒，出門吃火鍋、燒烤完也不怕身上的味道很讓人尷尬，更有民眾分享因為衣物上散發的香氣常在路上引起路人回頭。





▲老公跟小孩的衣服聞到香香的味道超療癒，出門吃火鍋、燒烤完也不怕身上的味道很讓人尷尬。

不分年齡族群，女人都在追求更好的自己！偷偷觀察日本女性後發現，讓生活過得更有層次的關鍵細節，是提升自我的幸福狀態，讓自己能在舉手投足間散發療癒別人也療癒自己的香氣，同時也是加碼讓男生好感度大增的秘訣！而且這個目標想達成其實不難，只要美式賣場的會員卡在手，輕鬆就能取得「幸福感加倍」「好感度加倍」的門票。





▲讓自己能在舉手投足間散發療癒別人也療癒自己的香氣，同時也是加碼讓男生好感度大增的秘訣！

想讓自己「香香的」，絕對不只有噴香水這個選項！雖然市售洗衣精現在無不主打讓衣物柔軟芳香，但香味多半還是皂香或是印象中的洗衣精味道，好聞但辨識度不高、也很難持續很久，經常是洗完晾完就沒有味道，精緻的日本人在洗衣服時會多加一個「灑入衣物芳香豆」的動作，讓乾淨清爽的衣物同步鎖住獨特花果香，穿上就能自帶香氛，不僅聞到自己身上淡淡的香氣真的很療癒，會讓人自信心大增；為家人打理家務的媽媽，也喜歡老公小孩被衣物散發出的幸福香氣的滿足感；男友聞到女孩時時刻刻散發香氣，更是會想「抱緊處理」啊。

▲精緻的日本人在洗衣服時會多加一個「灑入衣物芳香豆」的動作，讓乾淨清爽的衣物同步鎖住獨特花果香，穿上就能自帶香氛。

在日本質感潮流界佔有一席地位的芳香豆，其中就屬擁有多種香味選擇、且香氣持久度最高的「蘭諾衣物芳香豆」最熱銷！它總是被放在通路最搶眼位置，更是獨佔日本長年熱銷NO.1的地位。這次美式賣場10/25 ～11/04獨家組合每組現折160元，真的太划算，吸引廣大鐵粉瘋狂囤貨。

要說「蘭諾」讓台日女性愛不釋手的原因，首要關鍵就是品牌獨特「鎖香膠囊」技術，不僅能讓芳香豆香氣鎖進衣物纖維裡，還能夠過摩擦慢慢釋放香氣，達到持久留香的仙女小心機。立即穿去上班或約會，舉手投足間香氣淡淡飄逸，讓周邊所有人都沉浸在小姐姐的溫柔裡。無柔軟精、無漂白劑的「蘭諾衣物芳香豆」讓人多了一層安心，使用步驟也極好上手。轉開的瓶蓋就是量杯，測好使用量後倒入洗衣槽後再放入衣物和洗衣精就OK了。。當然，大家對於香味濃淡度各有所好，因此品牌更強調，可以視自己的習慣或需求調整用量，像是讓上班上學的衣物可減量使用吸附淡香，約會要用的戰服當然就要調出濃情的女人香挑逗對方！

想要依心情和環境更換嗅覺氛圍，美式賣場蘭諾衣物芳香豆獨家組合把「清晨草木」、「晨曦玫瑰」和「甜花石榴香」3款熱門香味一次打包！除了穿出門的衣物，講究將質感融入生活的女性，也不要忘記貼身睡衣、床單、枕頭套、毯子等織物清洗時，都加入蘭諾衣物芳香豆，每次回家光是在最舒適放鬆的被單裡打滾，就能感到滿滿療癒幸福。





▲美式賣場蘭諾衣物芳香豆獨家組合把「清晨草木」、「晨曦玫瑰」和「甜花石榴香」3款熱門香味一次打包！

維持精緻、質感的生活，不難也不必大撒幣，只要在11/4號前直衝美式賣場，搶下全台只有這個通路限定的獨家組合，不僅能享有160元的現抵優惠，還同步3種香氣一次集滿，容量更是「有感加大」。2021年的年末讓自己質感一波就差這一步，把握機會，幫日常創造新的儀式感，不用「將就」就能過著「講究」的日子。





▲11/4號前直衝美式賣場，搶下全台只有這個通路限定的獨家組合，不僅能享有160元的現抵優惠，還同步3種香氣一次集滿。