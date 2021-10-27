　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

美式賣場限時優惠不限購　超夯衣物芳香豆「路人回頭率＋居家幸福感」大增

▲▼ 美式賣場限時優惠不限購　超夯衣物芳香豆「路人回頭率＋居家幸福感」大增 。（圖／網友提供，請勿翻攝

▲蘭諾衣物芳香豆推出期間限定優惠，10/25～11/04美式賣場獨家組合每組現折160元。（圖／網友提供，請勿翻攝，下同。）

消費中心／綜合報導

美式賣場裡這幾天洋溢幸福氛圍，原來是日本蘭諾衣物芳香豆推出期間限定優惠，10/25～11/04美式賣場獨家組合每組現折160元。貨架前往來穿梭的民眾少了以往搶貨的殺氣狠勁，反而一邊選購一邊和其他現場民眾討論起對蘭諾衣物芳香豆的喜愛。據現場民眾分享洗衣時加入芳香豆，洗完老公跟小孩的衣服聞到香香的味道超療癒，出門吃火鍋、燒烤完也不怕身上的味道很讓人尷尬，更有民眾分享因為衣物上散發的香氣常在路上引起路人回頭。

▲▼ 美式賣場限時優惠不限購　超夯衣物芳香豆「路人回頭率＋居家幸福感」大增 。（圖／網友提供，請勿翻攝

▲老公跟小孩的衣服聞到香香的味道超療癒，出門吃火鍋、燒烤完也不怕身上的味道很讓人尷尬。

不分年齡族群，女人都在追求更好的自己！偷偷觀察日本女性後發現，讓生活過得更有層次的關鍵細節，是提升自我的幸福狀態，讓自己能在舉手投足間散發療癒別人也療癒自己的香氣，同時也是加碼讓男生好感度大增的秘訣！而且這個目標想達成其實不難，只要美式賣場的會員卡在手，輕鬆就能取得「幸福感加倍」「好感度加倍」的門票。

▲▼ 美式賣場限時優惠不限購　超夯衣物芳香豆「路人回頭率＋居家幸福感」大增 。（圖／網友提供，請勿翻攝

▲讓自己能在舉手投足間散發療癒別人也療癒自己的香氣，同時也是加碼讓男生好感度大增的秘訣！

想讓自己「香香的」，絕對不只有噴香水這個選項！雖然市售洗衣精現在無不主打讓衣物柔軟芳香，但香味多半還是皂香或是印象中的洗衣精味道，好聞但辨識度不高、也很難持續很久，經常是洗完晾完就沒有味道，精緻的日本人在洗衣服時會多加一個「灑入衣物芳香豆」的動作，讓乾淨清爽的衣物同步鎖住獨特花果香，穿上就能自帶香氛，不僅聞到自己身上淡淡的香氣真的很療癒，會讓人自信心大增；為家人打理家務的媽媽，也喜歡老公小孩被衣物散發出的幸福香氣的滿足感；男友聞到女孩時時刻刻散發香氣，更是會想「抱緊處理」啊。

▲▼ 美式賣場限時優惠不限購　超夯衣物芳香豆「路人回頭率＋居家幸福感」大增 。（圖／網友提供，請勿翻攝

▲精緻的日本人在洗衣服時會多加一個「灑入衣物芳香豆」的動作，讓乾淨清爽的衣物同步鎖住獨特花果香，穿上就能自帶香氛。

在日本質感潮流界佔有一席地位的芳香豆，其中就屬擁有多種香味選擇、且香氣持久度最高的「蘭諾衣物芳香豆」最熱銷！它總是被放在通路最搶眼位置，更是獨佔日本長年熱銷NO.1的地位。這次美式賣場10/25 ～11/04獨家組合每組現折160元，真的太划算，吸引廣大鐵粉瘋狂囤貨。

要說「蘭諾」讓台日女性愛不釋手的原因，首要關鍵就是品牌獨特「鎖香膠囊」技術，不僅能讓芳香豆香氣鎖進衣物纖維裡，還能夠過摩擦慢慢釋放香氣，達到持久留香的仙女小心機。立即穿去上班或約會，舉手投足間香氣淡淡飄逸，讓周邊所有人都沉浸在小姐姐的溫柔裡。無柔軟精、無漂白劑的「蘭諾衣物芳香豆」讓人多了一層安心，使用步驟也極好上手。轉開的瓶蓋就是量杯，測好使用量後倒入洗衣槽後再放入衣物和洗衣精就OK了。。當然，大家對於香味濃淡度各有所好，因此品牌更強調，可以視自己的習慣或需求調整用量，像是讓上班上學的衣物可減量使用吸附淡香，約會要用的戰服當然就要調出濃情的女人香挑逗對方！

想要依心情和環境更換嗅覺氛圍，美式賣場蘭諾衣物芳香豆獨家組合把「清晨草木」、「晨曦玫瑰」和「甜花石榴香」3款熱門香味一次打包！除了穿出門的衣物，講究將質感融入生活的女性，也不要忘記貼身睡衣、床單、枕頭套、毯子等織物清洗時，都加入蘭諾衣物芳香豆，每次回家光是在最舒適放鬆的被單裡打滾，就能感到滿滿療癒幸福。

▲▼ 美式賣場限時優惠不限購　超夯衣物芳香豆「路人回頭率＋居家幸福感」大增 。（圖／網友提供，請勿翻攝

▲美式賣場蘭諾衣物芳香豆獨家組合把「清晨草木」、「晨曦玫瑰」和「甜花石榴香」3款熱門香味一次打包！

維持精緻、質感的生活，不難也不必大撒幣，只要在11/4號前直衝美式賣場，搶下全台只有這個通路限定的獨家組合，不僅能享有160元的現抵優惠，還同步3種香氣一次集滿，容量更是「有感加大」。2021年的年末讓自己質感一波就差這一步，把握機會，幫日常創造新的儀式感，不用「將就」就能過著「講究」的日子。

▲▼ 美式賣場限時優惠不限購　超夯衣物芳香豆「路人回頭率＋居家幸福感」大增 。（圖／網友提供，請勿翻攝

▲11/4號前直衝美式賣場，搶下全台只有這個通路限定的獨家組合，不僅能享有160元的現抵優惠，還同步3種香氣一次集滿。

►礁溪品文旅激殺3.8折！快衝一波泡湯

ET快訊
北市兇殺！勒斃女友躺身旁割腕　他昏迷一夜醒來了
台海戰爭推演結果曝！CNN：中國1招美國就麻煩了
快訊／城中城46死究責　高市2局長請辭獲准！
高端國際認證有譜！醫：連加恩之前不敢大聲說「現在確認了」
《戲說》女星腸爆裂「存活率近0」！悲吐：下次不可能活
高端買太多打不完？醫喊開放這選項：放過期不如使用
藝FUN券第3週抽籤！數位、紙本今抽出「75萬名幸運兒」
揮別閨蜜、男友雙重背叛　她揪黑帽男過夜全直擊
馬英九涉「三中案」今宣判　為何被起訴原因一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

六成民眾五倍券想買生活用品　全聯五倍券優惠超殺 網友狂推「超值」商品清單

COSTCO「神級香香豆」網友瘋搶！洗衣放一點就可以去除異味

連獲「米其林餐盤推薦」！型男主廚開業12年只用「西班牙橄欖油」貼心親曝挑選撇步

健身族的SUBWAY口袋名單迎來新成員！期間限定「秘醬烤雞腿堡」全新肉感一吃上癮

新手與行家不約而同的首選　「麥卡倫雙雪莉桶」3種年份娓娓道出「200%雪莉」精湛表現

線上解題問「念書真的好痛苦...」竟釣出學霸網紅黃大謙回覆！學生興奮PO文「曝2人對話」

鮮為人知的「台東特產」大小朋友搶著體驗！無法奔東部也可衝「金典綠園道」過過乾癮

美式賣場限時優惠不限購　超夯衣物芳香豆「路人回頭率＋居家幸福感」大增

雙11優惠即日開跑！屈臣氏72小時驚喜折扣、寶雅人氣商品只要99元

東森農場開賣梨山高海拔甜柿　王令麟回饋東森幣買氣超狂熱銷萬顆

遇視障者「高舉白手杖」站路邊 她解釋：需要協助請大家幫忙！

冥王林春雄性侵少女焚屍逃死刑 監獄如廁時突然倒下...送醫不治

遊走黃標邊緣的日裸體喜劇演員　胸前吸通馬桶器點仙女棒網超愛

開車開一半...突然全身無力冒冷汗　派出所求救！警火速開車鳴笛送醫

D社出手了！控前女友慣性說謊　金宣虎多次抓包「她偷偷見男人」

王思佳踢翻「孕婦禁忌」謠言：放過我！　吃冰.海鮮都沒事..無奈喊「想吃啞巴藥」

吉度暴躁！飼主向愛犬表白獻吻 牠「超吉生氣」狂吠怒咬笑翻網

能打金鍾國2拳就好...梁世燦慶：我輸了！　全昭旻被甩巴掌「笑著接受」片段引熱議

貪玩汪吃零食「怕暴衝咬到爸爸」　小口輕輕咬...網讚：養到天使狗

紅燈剩10秒...不想等了直接硬闖　綠燈騎士慘撞上！目擊者嚇歪尖叫

美式賣場限時優惠不限購　超夯衣物芳香豆「路人回頭率＋居家幸福感」大增

雙11優惠即日開跑！屈臣氏72小時驚喜折扣、寶雅人氣商品只要99元

東森農場開賣梨山高海拔甜柿　王令麟回饋東森幣買氣超狂熱銷萬顆

全聯土雞節開跑！獨家新品「桂丁土雞菁英部隊」上市　包裝全升級

免排隊！逢甲夜市超夯「炳叔烤玉米」搬進超商了　4門市限定吃

限時4天！7-11「4大咖啡飲品」第2杯半價爽喝　丹堤咖啡買1送1

鹹食控來嚐鮮！「明太子烤雞、鮮蔬燻雞長堡」超商就吃得到

【廣編】裸鑽雪莉 x Timberland送你裸活假期　完成心測抽10萬旅行

只有今天！達美樂快閃優惠現省150　3款巧達大披薩229元

整桶全是腿！速食店「美式炸雞桶」推2罪惡新口味　限時3天85折吃

習近平與馬克宏通話　相互支持北京冬奧、巴黎奧運

震識／發布未成熟「地震預測」只會造成低效「偽防災」

白河水庫積極清淤　大型砂石車違規白河警動員取締

後山福音！慈濟成立數位牙醫臨床訓練中心　精準製作全口假牙

花蓮中央路2路口設置「科技執法」　配合路口改善工程啟用

防「城中城」憾事重演！花蓮老舊大樓造册列管　定期追踪稽查

北市姊弟戀爆兇殺！勒斃女友躺身旁割腕　他昏迷一夜醒來了

民眾黨團轟基隆捷運「選前騙票」　大酸林右昌：為參選攻擊柯文哲

英國楊丞琳連拿7局逆轉勝　羅馬尼亞「主場」奪美網後首勝

憂安全風險　美國撤銷中國電信子公司營運許可

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

消費熱門新聞

限時4天！超商4大咖啡飲品第2杯半價

速食店美式炸雞桶限時3天85折吃

東森農場開賣梨山高海拔甜柿　超狂買氣熱銷萬顆

超商預訂「第二波紙本五倍券」流程、優惠懶人包

屈臣氏、寶雅雙11線上購物節開跑

達美樂大披薩快閃優惠　現省150

日常洗衣把握關鍵持續抗蟎超簡單

超商搶吃逢甲夜市超夯「炳叔烤玉米」

麥當勞買1送1！9大速食店優惠一次看

超夯衣物芳香豆「路人回頭率＋居家幸福感」大增

辦中華電信5G入手13,500購物金　享市話省最大

全聯小時達24小時營業！加碼夜間優惠

全聯土雞節登場！獨家新品上市

速食店限時3天不限量「免費送堡」

更多熱門

相關新聞

Dior、帕爾瑪之水聖誕倒數月曆來了

Dior、帕爾瑪之水聖誕倒數月曆來了

每到下半年，最讓美妝迷期盼的除了週年慶，就是聖誕倒數月曆/日曆（Advent Calendar）了！今年打頭陣的是每次推出都被搶翻的Dior和下半年才正式登台的Acqua di Parma帕爾瑪之水，從外盒包裝到月曆小窗裡收藏的驚喜小禮，都超精緻奢華，尤其兩款聖誕倒數月曆數量都超限量，想搶的人快把握。

2021「聖誕彩妝」搶先看！

2021「聖誕彩妝」搶先看！

Diptyque、帕爾瑪之水倒數月曆超豪華

Diptyque、帕爾瑪之水倒數月曆超豪華

在家營造氣氛6款「森林系香氛」

在家營造氣氛6款「森林系香氛」

三宅一生玫瑰淡香精下殺下殺4.6折

三宅一生玫瑰淡香精下殺下殺4.6折

關鍵字：

質感儀式感洗衣芳香豆香氛香水抱緊處理撲倒蘭諾

讀者迴響

熱門新聞

八點檔女星切了孩子爸　與已婚國標舞師泡湯2.5小時

身分證末2碼中這些號碼住飯店500元

醬料龍頭富二代偷吃女副總　鹹濕對話全被錄

王必勝爆不倫戀　正宮被起底「榮總美女醫師」

可米小子隊長「罕提2離世成員」

為愛吃事後藥　地震發生「男友1舉動」讓她看清

KTV包廂罐裝綠茶有啤酒泡泡　8男女辯慘了

「2組末碼」抽到國旅、動滋券　1500元入袋

他與小女友「體外」完事2條線　要當爸超開心

阮經天《艋舺》是同性戀「細節曝光」

詭異消失疑遭弟分屍？　胞姊問卦神明：「已經不見了」

性侵少女焚屍逃死　冥王林春雄獄中離奇暴斃

26歲台大男月領10萬「想交女友」！她見1條件秒冷

台中街頭驚見「超辣豹紋妹」！

申敏兒「剪掉瀏海」彷彿大學生

更多

最夯影音

更多
遇視障者「高舉白手杖」站路邊 她解釋：需要協助請大家幫忙！

遇視障者「高舉白手杖」站路邊 她解釋：需要協助請大家幫忙！
冥王林春雄性侵少女焚屍逃死刑 監獄如廁時突然倒下...送醫不治

冥王林春雄性侵少女焚屍逃死刑 監獄如廁時突然倒下...送醫不治

遊走黃標邊緣的日裸體喜劇演員　胸前吸通馬桶器點仙女棒網超愛

遊走黃標邊緣的日裸體喜劇演員　胸前吸通馬桶器點仙女棒網超愛

開車開一半...突然全身無力冒冷汗　派出所求救！警火速開車鳴笛送醫

開車開一半...突然全身無力冒冷汗　派出所求救！警火速開車鳴笛送醫

D社出手了！控前女友慣性說謊　金宣虎多次抓包「她偷偷見男人」

D社出手了！控前女友慣性說謊　金宣虎多次抓包「她偷偷見男人」

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面