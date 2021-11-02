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超商拿鐵再掀植物奶風潮！營養師提醒想追求健康「原果研磨堅果飲」取代咖啡更好

▲▼ 超商拿鐵再掀植物奶風潮！營養師提醒想追求健康「原果研磨堅果飲」取代咖啡更好 。（圖／品牌提供）

▲營養師分享，選擇原果研磨、風味也順口的堅果飲，是補充健康油脂的好方法。（圖／品牌提供）

消費中心／綜合報導

近日連鎖超商祭出的燕麥奶拿鐵買一送一的促銷活動，再度帶起台灣人喝植物奶的風潮，就連平常沒喝咖啡的族群也躍躍欲試！其實植物奶的成分主要就是以杏仁、燕麥等穀物堅果類製作，嚴格來說雖然比動物奶健康，但在風味上，有些人還是不習慣單喝植物奶，往往還是要添加咖啡、紅茶才能搭配入口。然而咖啡因並不是每個人都適合攝取，因此就有營養師分享，與其在單喝不順口以及無法攝取咖啡因等問題上搖擺，不如直接選擇原果研磨、風味也比較順口的堅果飲，或許是更事半功倍的食用方法；對於想補充好油脂，但又常常忘記吃或搞不清份量的外食族來說，「喝的堅果」更是可以嚐鮮的選擇。

▲▼萬歲牌堅果飲。（圖／記者周宸亘攝）

▲前陣子超商的燕麥奶拿鐵促銷活動引起搶購熱潮，但其實想簡單喝進較少負擔和營養，現在還有沖泡堅果飲的選擇！（圖／記者周宸亘攝，下同）

堅果擁有高營養價值，在每日適量食用的前提下，能一次獲取多種營養。知名營養師高敏敏近日就特別分析堅果帶來的多種好處，主要就是富含可以幫身體調節生理機能的好油脂，幫助放鬆且有助於骨骼牙齒發育的「礦物質」，具抗氧化作用、增進皮膚健康同時又增強保護力的「維生素E」。最後一樣，更是現代人最需要、能促進消化道蠕動也能維持代謝機能的「膳食纖維」，讓曾經頗析多種食材營養素的高敏敏也讚歎，「小小一粒全身都顧到了！」

不過高敏敏也坦白說自己和網友一樣，有時忙起來真的會忘記攝取足量堅果，然而最近她發現一種絕對不會忘記吃堅果的小祕技，那就是「用喝的」。特別發文分享的她show出近日新發現，那就是加入「精選堅果和多種穀物」複方調配出來的綜合堅果飲品——萬歲牌元氣什穀堅果飲。「有時候週末的早上不想喝咖啡或是想換換口味的時候，我就會來杯堅果飲，用堅果香取代咖啡香，讓悠閒的假日也充滿朝氣！」之所以得到高敏敏的青睞，不只是因為「一次一包可解決常常忘記吃到堅果的困擾」，更因為這款堅果飲是以原果研磨的細膩工法製作。高敏敏以專業營養師的角度評析此優點，「把整顆堅果磨成細粉，不只堅果香氣十足，口感也更好，營養就更不用說了！用原果研磨完整地保留了更多堅果的營養，用喝的讓消化吸收更有效率。」

▲▼萬歲牌堅果飲。（圖／記者周宸亘攝）

▲萬歲牌元氣什穀堅果飲是許多營養師近來的心頭好。

過去高敏敏也曾撰文提醒有心血管疾病、腸胃疾病、骨質疏鬆者等患者要避免咖啡因攝取，如今有沖泡式的堅果飲問世，研磨後的堅果也比咖啡原豆的烘焙酸香還多了更溫潤的奶油香氣，正在經歷「戒咖啡」陣痛期的人，或許可試試以堅果奶取代每天早上習慣的咖啡香，長期飲用後的營養攝取，也比純喝咖啡還要足夠。

英雄所見略同的是，擅長幫外食族打造健康體態的營養師楊斯涵，近日也分享一模一樣的飲食習慣！楊斯涵最近在臉書透露，最新調查顯示，台灣竟然有高達9成的人每天堅果攝取不足，「特別是『外食族』受限於外食餐點鮮少有堅果入菜，容易缺乏堅果的好油脂和微量營養素。」因此她也注意到了萬歲牌這次推出的元氣什穀堅果飲，一次就把杏仁果、芝麻、花生等，和全榖雜糧薏仁、蕎麥、糙米等10多種堅果穀物全都打包。

▲▼萬歲牌堅果飲。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼簡單沖泡就能補充一整天所需的堅果營養。

▲▼萬歲牌堅果飲。（圖／記者周宸亘攝）

不僅外食族需要一包就能補充滿滿能量的堅果飲，鄭惠文營養師也認為，堅果對於小孩、成人和銀髮族來說，都是每日不可或缺的營養來源。「堅果是銀髮族良好的維生素E來源，維生素E具抗氧化作用，可以為長輩們加強保護力！」注意到許多長輩和自己爸媽一樣，年紀到了就咬不動太硬的食物，鄭惠文也能理解，雖然鼓勵大家多吃堅果，但對於牙口不好的長輩，和正在發展的小朋友來說，吃的堅果在食用上的確會有點麻煩。因此，鄭惠文也發現萬歲牌元氣什穀堅果飲這款喝的堅果」。她大讚「同時解決堅果不易咀嚼的問題，也提供大家多一個選擇，不僅美味、方便又營養！」

網路上不少外食族也表示，經過這幾年，已經把一天一杯牛奶的習慣改成植物奶或堅果飲，尤其堅果飲喝起來較順口，對腸胃也較無負擔。也有人建議，如果不想一瓶一瓶的買，還有像萬歲牌這樣袋裝沖泡的品項可選，不論做為早餐、下午點心或是半夜宵夜，一杯就能帶來療癒滿足，也讓人有「今天營養攝取夠了」的安心心情。

▲▼萬歲牌堅果飲。（圖／記者周宸亘攝）

▲新上市的萬歲元氣什穀堅果飲，包裝還有清楚的履歷QR code，讓消費者補充營養更放心。

一句「不是萬歲牌我可是不吃的喔～」的超洗腦廣告金句，讓萬歲牌儼然成為「堅果」的代名詞，現在被譽為「堅果專家」的萬歲牌，更推出以原果新鮮研磨製成的「萬歲元氣什穀堅果飲」，連重視保養的營養師也都齊聲買單。有別於風味單一的植物奶，品牌特別賦予堅果飲「古早味麵茶」和「古早味擂茶」2款復刻風味，讓口感比起植物奶更加細緻滑順的堅果飲，喝起來瞬間沉浸在滿滿的文青復古感中。

一包涵蓋眾人每日所需營養，還有為健康加分的不飽和脂肪酸與膳食纖維，加上喝不膩的唰嘴口味，可說滿足每個人飲用習慣與喜好的萬歲牌堅果飲，讓網友笑稱，「到底要不要讓其他植物奶看到你們的車尾燈啊」、「喝膩了燕麥奶，終於有新東西可以試試了」、「待在家或在公司隨時都能泡一杯，不用去超商排隊結帳就是讚！」從嚴選高品質堅果到推出沖泡堅果飲的「堅果專家」萬歲牌，讓忙碌的學生、上班族也能選擇以「喝的堅果」省時保養，小孩與長輩也能更省力的全面攝取堅果營養。

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