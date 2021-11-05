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「超商1款零食霸主」一票人買過：走路有風！店員卻嘆：跌落神壇

▲台灣唐吉訶德西門店開幕，零食區。（圖／記者林敬旻攝）

▲雷神巧克力一片10元，當年就連喊到150元也秒殺。（示意圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／劉維榛報導

說到「雷神巧克力」許多人秒想起秒殺的經歷！一名男網友笑虧，當年若能搶到一片「雷神巧克力」，可說是走路有風，甚至有人出國狂掃貨，但多年過去，該零食已隨處可見，讓店員笑虧「已跌落神壇！」

一名男網友在臉書《爆廢公社公開版》表示，日前去超商一趟，發現架上有一款零食「雷神巧克力」，秒讓他想起多年前的搶購之亂。

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轉眼間，雷神巧克力在各大超商超市、賣場大量出沒，讓原PO直呼，「現在的孩紙都不知道當年吃這個有『多秋』...如今它在7-11的角落黯淡寂寞乏人問津！」

▲▼ 雷神巧克力（圖／翻攝爆廢公社公開版）

▲當年買到雷神巧克力，還可以風光把妹！（圖／翻攝爆廢公社公開版）

文章曝光後，引發3千多名網友朝聖，「以前是有錢還買不到，現在是沒什麼人買，乏人問津！還出冰棒版本」、「可是那時候真的覺得很好吃，不曉得是抽什麼風，懷疑被下蠱」、「我買過一個150元，買整盒的，天天買一盒連續10天」、「當年還問店員進貨時間，特地卡位攔截」、「還專程到日本掃貨」、「國中靠這個賺了幾千元，價格超亂的」、「當年這超夯，只要手中有雷神，妹子就跟你回家了」。

有店員也跳出來自嘲，「當年瘋搶的時候我還在做超商店員，一進貨就拿幾個起來吃」、「真的跌落神壇了，當初就是每次進貨，半夜都有人在等」、「大概有8年了吧，當年為之瘋狂的零食霸主」、「有很多人要來預約一盒，我都不好意思說不行哈哈哈，我自己也要吃」。

▲▼ 雷神巧克力（圖／翻攝爆廢公社公開版）

▲當時一片竟喊到150元！（圖／翻攝爆廢公社公開版）

事實上，這股秒殺風潮發生在2013至2014年，一度傳出日本廠商要停產，日媒《日本經濟新聞》報導，台灣颳起的「雷神巧克力」旋風，一直持續至2014年7月才稍微退燒，當時眾人排隊搶購甚至還要預訂的情況，連日本媒體都曾大篇幅報導這股雷神熱；根據統計，僅是從2013年8月至2014年7月一年的期間，雷神巧克力在台灣的銷售量就高達1440萬袋！

不僅如此，「雷神巧克力」夯到連詐騙都湊一咖，高雄一名人妻打算買進雷神巧克力再轉售，於是在臉書社團訂購50箱，匯款近4萬元後，賣家電話卻無法接通，才發現自己已經受騙。

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