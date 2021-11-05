9千萬頭獎拖1個月沒人領　他才驚覺「自己有下注」！反轉結局曝光

▲男子中了新台幣9千萬元的樂透頭彩，卻完全忘了自己有買過彩券。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／編譯

澳洲10月9日開出彩金高達240萬英鎊（約新台幣9038萬）的樂透頭獎，相當於中獎者在接下來20年內，每月平均可獲得新台幣約40萬元的收入。然而，彩券公司工作人員苦等了將近1個月的時間，卻都未見有人現身領獎，結果竟然是一名男子在下注後就將彩券放在錢包，完全忘了自己買過樂透。

根據《太陽報》報導，澳洲「Set for Life」國家彩券10月9日開出「44、32、6、36、39、2、10」與特別號「20、14」的中獎獎號，彩券運營商發現有人一注對中頭獎，是在新南威爾斯州漢密爾頓（Hamilton）一家超市所購買的彩券，但因為並非使用記名會員卡購買，所以工作人員也無法找到或聯繫到中獎者，只能默默等到他現身領獎。

報導指出，幸運中獎的是一名新南威爾斯州的男子，他平常都是使用會員卡買彩券的，但剛好在某次忘記了，而且買完之後他就把彩券收在錢包裡，等到將近1個月之後，男子才突然驚覺自己中了240萬英鎊的頭獎，「當我看到自己中獎時檢直不敢相信，我一遍又一遍地檢查彩券，確定它是真的。」

男子說，他在買彩券當天就有一種壓倒性的中獎預感，他多年來為了中獎還預先列了一張「中樂透後的人生清單」，「我相信吸引力法則，多年來一直如此，所以我現在真的覺得自己證明了這點，我第一件要做的事就是照顧家人，過著奢侈的生活，然後捐出善款，我之前總說，如果中獎就要回饋社會，我早已清楚知道我要捐給哪些慈善機構了。」

報導稱，這名男子在不知情的狀況下中獎，最終在1個月後現身，預計於4日領走高額獎金，相當於在往後的20年間，男子每月可獲得1.1萬英鎊（約新台幣41.2萬元）。目前為止，澳洲共出現393名頭獎中獎者，其中119人都是來自新南威爾斯州。

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