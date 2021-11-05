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20歲粗工遭凌虐打死　顏寬恒上香：我們欠他一個正義

▲▼顏寬恒到蔣釋兒靈位上香。（圖／取自臉書）

▲顏寬恒到蔣釋兒靈位上香，承諾提供家屬必要的法律協助。（圖／取自臉書，下同）

記者李忠憲／台中報導

前立委顏寬恒今天在臉書發文，表示自己到日前遭凌虐打死的蔣釋兒靈位上香，描述年僅20歲的他是個乖小孩，媽媽改嫁多年，爸爸也去世，跟祖母相依為命。他努力找工作做代工，找到粗工可做，最後卻被活活打死。他除上香捐錢，希望他一路好走，也承諾提供家屬必要的法律協助，「這個社會跟我們，至少欠蔣釋兒一個正義，雖然遲了，但我們沒有缺席。」

顏寬恒今天上午發文，描述他到日前遭多人徹夜活活打死的蔣釋兒靈位前上香的過程。他開頭就提到，「這是蔣釋兒的牌位，他住在台中，人世間有很多美好，但他卻再也看不到了。2021年10月27日，蔣釋兒被一群人徹夜凌虐，活活打死，年僅二十歲。」

▲▼顏寬恒到蔣釋兒靈位上香。（圖／取自臉書）

顏寬恒說，蔣釋兒他不菸不酒，是個乖小孩，因為媽媽已經改嫁了十七年，爸爸又在五年前過世，他只能跟祖母相依為命；祖母教他用網路，祖母教他摺紙蓮花，祖母教他貼文章找粗工，他很努力地到處找工作，想要找家庭代工，想要賣紙蓮花賺錢，但是都不成功，只能找到僅有的粗工工作，靠著體力賺錢。

蔣釋兒在網路上講話慢慢的，聽起來很斯文，但看起來很寂寞。他在網路上的最後留言是，「我想要去打保齡球請問一下有沒有人要一起去的呢？」但沒有人回應他。祖母過世之後，其實遺留了一筆錢給他，社會局怕社會上誘惑很多，勸他信託，他也聽話的照做了。

他說，他這麼認真，這麼努力，以為社會應該能夠幫上他的忙，但是沒有，社會沒有幫上他的忙。2021年10月27日，一家人力派遣公司的陳姓負責人，帶著四個人以木棒、鋁棒、鐵條、巴掌對他凌虐、施暴一整晚，連鋁棒都被打到變形，把他活活打死。涉案的有十個人，主謀陳姓負責人以五萬元交保。

舉目無親的他沒人可以替他招魂，葬儀社只好通知他的生母從外地趕來。生母只能推測這些人這麼狠心，是為了那筆他小心翼翼守住的祖母留給他的遺產。蔣釋兒的生母很無助，她不懂法律，不懂得殺人的兇嫌為什麼就這麼離開了法院的管轄。服務處接到她的陳情，雖然遲了，但寬恒很希望能夠幫上忙。

顏寬恒說，蔣釋兒已經離開了這個世界，我們能做的很有限。寬恒去捻香時，捐了一些錢給家屬，希望至少能夠讓他有個體面一點的喪禮，生前這個社會沒能對得起蔣釋兒，至少身後能讓他一路好走。寬恒也已經承諾提供給家屬必要的法律諮詢與協助，這個社會跟我們，至少欠蔣釋兒一個正義，雖然遲了，但我們沒有缺席。

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