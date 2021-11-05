她剛領五倍券竟「整本掉馬路上」　接到一通電話…女警神找回

記者郭世賢／新北報導

新北市一名50多歲婦人2日中午在萬里瑪鋉路、瑪鋉頂街路口，撿到一本未拆封的五倍券，經送萬里分駐所，女警接力花了1個多小時，查看拾獲地點監視器，找到住在三峽區的黃姓女失主，接到警方通知的電話，她不敢置信說「萬里人真是太有人情味了！」

▲她剛領五倍券竟「整本掉馬路上」，金山警靠「這招」物歸原主。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

據了解，黃姓女失主老家住在萬里，2日開車回萬里領取五倍券；沒想到黃婦駕車途中，在瑪鋉路、瑪鋉頂街路口下車，五倍券沒放好掉路口，直到晚上才發現中午才領的五倍券不翼而飛。

正當黃婦與家人思前想後，遍尋不著時，家裡的電話響了，來電的正是金山警分局萬里分駐所女警許棋甯來電，詢問「您是不是有搞丟五倍券？」霎時心中懸著的石頭掉了下來，滿滿的感恩的心情。

▲五倍券竟整本掉馬路上，熱心民眾拾獲送派出所。

黃女再度回到萬里領遺失的五倍券，想要當面感謝拾金不眛的鄉親，許員說，該名撿到五倍券的婦人，不願留下姓名及聯絡方式，把五倍券交給警方就離開，她趕緊調閱附近監視器，花了1個小時透過車號，終於聯絡到黃女。

金山分局長林詮峰表示，民眾的小事就是警察的大事，幫民眾找回失物是份內事，振興五倍券等同現金，呼籲民眾要妥善保管，謹慎消費使用避免被詐受騙。

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