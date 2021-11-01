防普悠瑪號悲劇重演！ATP失效自動降速　52套備援系統今全面安裝

▲台鐵今完成52套限速備援系統安裝。（圖／台鐵提供）

記者許維寧／台北報導

台鐵局今天（11/1） 表示，已完成第一批、所有傾斜式列車，包括普悠瑪號跟太魯閣號在內共計52套「限速備援系統」安裝，若ATP遭人為關閉，系統便會控制列車時速降至60公里以下防止意外發生，預計最快年底前通過認證即可上路。

2018年10月台鐵普悠瑪號因出軌釀成18死慘劇，後來經運安會調查發現為車上ATP遭關閉，導致列車超速後無法煞車最終於過彎時出軌。對此，台鐵與中科院攜手合作研發限速備援系統，若ATP遭人為關閉，系統將控制列車將時速降至60公里以下防止意外發生。

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交通部長王國材今表示，限速備援系統已列為行政院總體檢改善項目，台鐵局在與中科院協力下，目前已完成第一批、為服役中的所有傾斜式列車安裝限速備援系統，目前已安裝52套。也請台鐵局加速完成法規修訂，並預計於今年底前IV&V完成安全驗證與認證後正式啟用，提升行車安全保障。更要求台鐵局要依照行政院指示，加速於112年3月底前完成全數400套系統安裝。

另外，台鐵局副局長馮輝昇今天也就「EMU3000新城際列車」及「限速備援系統」執行現況進行簡報，隨後並前往車庫實際檢視EMU3000新城際列車的整備及限速備援系統安裝情形，最後從樹林登車實際參與列車動態測試，了解列車行駛狀況。

王國材則表示，要求台鐵與第三方獨立驗證與認證單位（IV&V）德國萊因公司持續把關，確保新車EMU3000各項功能均符合標準要求，台鐵在取得IV&V核發安全營運證明後，應依排定期程於年底前正式投入營運。

EMU3000也新增三合一按鈕，於緊急狀況下，司機員可按下按鈕，讓列車同時緊急剎車、鳴笛及切斷動力的設計。王國材評估，應能有效提升列車安全防護，該系統也是目前太魯閣號、普悠瑪號等傾斜式列車未配備的功能。另外車廂內亦裝置CCTV可透過列車監視系統（TCMS）即時監控，有效增加安全性。

▲台鐵最新城際列車EMU3000預計最快今年底上路。（圖／台鐵）