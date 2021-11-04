超可愛！「天竺鼠車車」一卡通造型神還原　嗶卡播主題曲：PUIPUI

▲一卡通公司發行《天竺鼠車車》絨毛一卡通，首創音樂加震動功能，一嗶就唱主題曲。（圖／一卡通公司提供）

記者許宥孺／高雄報導

日本熱門動畫《PUIPUI天竺鼠車車》，有著呆萌外表的天竺鼠化身為車車，以魔性劇情和輕鬆短片製作吸引大票粉絲。一卡通公司取得角色授權，發行2款《馬鈴薯》、《西羅摩》絨毛一卡通，並首創音樂加震動功能，只要一嗶卡，就會響起熟悉的《PUIPUI天竺鼠車車》主題曲。

2021年度熱門的動畫《PUIPUI天竺鼠車車》，一群呆萌、個性迥異的天竺鼠車車，溫暖又幽默的劇情，吸引一大票忠實瘋狂的粉絲，不但成為每週二大小朋友們期盼搶看的動畫，更是網路熱門話題，加上「小孩才看鬼滅，大人都看天竺鼠車車」的推文，成為今年最熱門的動畫IP。

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▲▼一卡通公司取得《PUIPUI天竺鼠車車》角色授權，發行2款角色《馬鈴薯》及《西羅摩》絨毛一卡通。（圖／一卡通公司提供）

一卡通公司取得《PUIPUI天竺鼠車車》的角色授權，發行2款角色《馬鈴薯》及《西羅摩》絨毛一卡通，神複製角色外貌。配合天竺鼠車車的可愛設定，一卡通首創音樂加震動的功能，只要一嗶卡，不但會響起熟悉的《PUIPUI天竺鼠車車》主題曲，加上滋滋震動，就如同可愛的天竺鼠車車害怕時，微微顫抖的呆萌模樣。

一卡通公司表示，為擬真更貼近原作，特別採用日本進口絨毛布料製作外觀，此外，天竺鼠車車最重要的就是超Q的豐富表情，因此在細節上也用心呈現、不馬虎，尤其嘴巴相似程度直逼99%，簡直是直接從動畫螢幕中走出。

▲▼配合粉絲蒐集需求，包裝盒設計為透明版。（圖／一卡通公司提供）

一卡通公司指出，配合粉絲們常建議的票卡收藏蒐集需求，這次特別將包裝盒設計成透明版，方便粉絲們展示天竺車車一卡通外，包裝盒特殊的尺寸剛好可收納一卡通平常的一般平面卡，滿足收藏一卡通的玩家需求，11月5日上午10點起，將於電商平台販售。