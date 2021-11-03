基捷二階工程盼不留台鐵　交長爭取：捷運延伸至基隆車站

▲交通部長王國材表示，還是希望讓基隆捷運可延伸至基隆車站。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許維寧／台北報導

基隆捷運第一階段預計從南港延伸至八堵，第二階段八堵至基隆路線則有台鐵、捷運競合的問題，且還要看基隆市民的意向。立法院今（11/3）舉行交通委員會，交通部長王國材受訪時表示，第二階段基隆地方反映希望台鐵能留下，但一來工程有難度、二來則是會讓基隆捷運很難營運，還是希望基隆捷運目標是延伸到基隆火車站，「來談談看，是否能讓捷運進去。」

立法院今召開交通委員會，交通部長王國材接受民眾黨籍立委邱臣遠質詢時表示，基隆捷運均為高架規劃，第二階段八堵到基隆預計要增加70億元建設高價，且會與台鐵發生競合，加上還必須建設八堵轉運、以及沿線拆遷問題。

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王國材接受媒體聯訪時則再說明，基隆捷運規劃第一階段從南港建設至八堵，第二階段則由八堵進入基隆，但第二階段地方反應希望台鐵留下，但一來是工程困難，再者台鐵與基隆捷運競合會產生營運困難。

王國材談到，如果第一階段民眾可至八堵轉乘，且感受捷運服務比台鐵好，到時候就會來談談，看是否能讓捷運進去基隆。

王國材也說，目標仍是希望基隆捷運可以建設至基隆車站。且台鐵若不進去基隆，省下來的班次也能增加東部幹線的營運量能，因此規劃目標仍不變。