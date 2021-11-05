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聯合國報告：北韓42.4%人口營養不良　遠高於全球平均

▲▼ 金正恩9月出席北韓建國73年國慶儀式。（圖／朝中社）

▲北韓領導人金正恩（中）。（圖／朝中社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

聯合國糧農組織（FAO）4日發布報告，北韓在2018年至2020年間，多達42.4%人口（約1090萬人）營養不良，比例遠高於全球平均8.9%、亞洲8.2%以及非洲國家均值19%。韓媒指出，由於惡劣天候、國際制裁等狀況，平壤政府正努力解決糧食問題。

綜合韓聯社、韓國先驅報報導，聯合國營養不良的定義為，習慣性食物消費不足以提供維持正常、健康生活所需的營養水準，而北韓營養不良人口佔比為42.4%，遠高於非洲最貧窮國家盧安達（35.2%）及衣索比亞（16.2%）。全球僅5國營養不良狀況比北韓糟糕，包括索馬利亞（59.5%）、中非共和國（48.2%）、海地（46.8%）、馬達加斯加（43.2%）與葉門（45.4%）。

翻開北韓歷年統計，營養不良人口佔比呈現逐漸提升趨勢，已知北韓人民在2018年至2020年間的日均攝取熱量為2075卡，低於各國平均的2950卡以及南韓的3465卡。另方面，截至2020年底，北韓約有五分之一的5歲以下孩童發育不良，而這也是長期、反覆出現的營養不良現象跡象之一。

聯合國糧農組織在這份最新發布的報告中，把北韓列入需要外部糧食援助的44國名單。

多年來，北韓始終處於「糧食不安全（Food Insecurity）」狀態，加上去年爆發的洪災破壞農業，讓此種狀態更為加劇。此外，全球新冠疫情也讓這場危機更加嚴重，因為平壤政府向來在食品等物資方面仰賴中國，但為了防疫，暫停與主要合作夥伴的所有貿易往來。

▼北韓去年爆發洪災，對農業造成破壞。（示意圖／路透）

▲▼ 北韓邊境城市的稻田空拍照。（圖／路透）

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