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偉大將軍萬歲！北韓獨尊「金正恩主義」顯穩固地位　偷撤爺父肖像

▲▼金正恩10日在雙十黨慶上發表演說。（圖／路透社）

▲北韓高層內部開始獨尊「金正恩主義」。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩今年迎來掌權第10周年，就任以來在黨、政、軍內扶植自己的勢力，如今雖然不斷外傳身體健康狀況不佳、病危，甚至被質疑是否使用替身，然而其在國內的勢力可說是愈加穩固！因為南韓國家情報院（國情院）發現，平壤當局內部已開始使用「金正恩主義」一詞。

根據南韓《韓聯社》，南韓國情院官員近日在國會情報委員會接受國政監察，有官員向情報委員會幹事、國會議員河泰慶（하태경，國民力量）透露，過去獨尊金日成、金正日主義的北韓，隨著今年迎來金正恩就任第10周年，內部開始集中精力獨尊「金正恩主義」，似乎是欲透過整理出一套新的思想體制，來逐漸擺脫過去金日成、金正日所帶來的影響。

不過「金正恩主義」目前應該還處於籌備階段，因為至今北韓官媒、對外宣傳媒體皆尚未正式且公開使用金正恩主義一詞，研判有可能是對外宣傳前，高層內部率先使用金正恩主義，並在內部傳播該主義的思想體制與政治理念，目前仍正朝正式推出的階段努力。

一旦完成整頓籌備階段，將會在北韓政壇上成為取代金日成、金正日主義的新一代政治思想理念。

▼北韓2016年朝鮮勞動黨第7次全代會的場上正中央掛上金日成、金正日的肖像。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼北韓2016年朝鮮勞動黨第7次全代會的場上正中央掛上金日成、金正日的肖像。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼金正恩7日續開全代會檢討會議，討論對南韓與美國等外交策略與方針。（圖／路透社）

▲2021年第8次勞動黨全代會上，已不見金日成、金正日肖像，取而代之的是勞動黨黨徽。（圖／路透社）

報導指出，其實北韓過去一直謹遵金日成、金正日主義，其中金日成主義在金正日還是繼承人時開始整頓，在金正日掌權後的1999年完成整備，而在2016年第7次勞動黨全代會時更宣布「全國社會的金日成金正日主義化」為最高黨綱，金日成、金正日的肖像也掛在會議場上的正中央。

然而，直到金正恩掌權第10周年的今年，北韓高層內部開始出現細微變化，其中在今年1月的勞動黨第8次全代會上，不僅未見「全國社會的金日成、金正日主義化」的標語，就連會議場上的正中央也撤下了祖父金日成、父親金正日的肖像，取而代之的是朝鮮勞動黨的大型黨徽，而會議內容則不斷強調以金正恩為首的「唯一的領導體制」。

在之後的3月市郡級勞動黨責任書記講習會、4月細胞書記大會上多次強調勞動黨須謹遵的原則與課題，而其實在北韓的政治脈絡上，這是為了整頓、穩固金正恩主義思想主義的初步工作。

▲▼金正恩視察平壤普通江畔高級住宅園區，身形比之前更消瘦。（圖／達志影像）

▲金正恩視察平壤普通江畔的瓊樓洞高級住宅園區。（圖／達志影像）

另外，近年來金正恩高度重視平壤市區的新式住宅興建、以及災區住宅重建工作，表現出重視民生經濟的愛民形象，甚至直接掌管供人民申訴國家公務機關的「1號申訴」（功能與南韓青瓦台官網的請願連署系統類似），其實正是為了在社會各處貫徹金正恩主義的政治思想。

對於國情院在國政監察上的報告內容，南韓統一部昨（29）日也證實的確掌握到此一現象，副發言人車德澈（차덕철，音譯）表示，「第8次勞動黨全代會上擁戴金正恩為總書記，並透過修改黨章來稱金正恩為最高元首，其實顯示出金正恩已到達前任領導人（金日成、金正日）的政治地位。」

宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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關鍵字：

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