沒幫台東銷鳳梨釋迦？　農委會要饒慶鈴勿胡亂指控：預購破9.2萬箱　

▲饒慶鈴不滿中央承諾要幫忙外銷5000公噸鳳梨釋迦卻沒結果。（圖／記者楊漢聲翻攝）



記者許展溢／台北報導

大陸9月20日起暫停我國釋迦與蓮霧輸入，台東縣長饒慶鈴今（3日）議會答詢提到，農委會承諾要幫忙外銷5000公噸，至今沒下文，讓她氣到說不想講了。農委會反駁，9月23日成立「好釋連蓮」預購平台，截至11月1日，鳳梨釋迦預購量達92578箱，批饒慶鈴身為父母官應和農委會站在一起助農民，而非倒果為因。

農委會說明，已推動「開拓外銷新興市場」、「全面強化國內行銷」及「啟動多元加工」等各項措施，相關因應措施都經過充分規劃，並與相關業者溝通執行細節，將積極落實推動。另針對重要目標市場加強辦理拓銷活動等具體措施，以外銷鮮果與冷凍釋迦共5000公噸為目標，銷往日本、美國、新加坡、馬來西亞、加拿大、香港及澳門等地市場。

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農委會表示，除積極開拓外銷新興市場，也鼓勵加工業者提高收購數量，導入冷鏈管理及加工技術，以開發各項加工產品，提高多元加值利用。此外，9月23日成立的「好釋連蓮」預購平台，截至11月1日止，鳳梨釋迦預購數量已經達到92578箱（每箱6公斤）。

▲農委會強調，面對大陸蠻橫無理，地方政府本應與中央積極合。（圖／記者楊漢聲翻攝）



對於饒慶鈴不滿，農委會認為，台灣所有輸出農產品均符合國際規範及大陸規定通關，且已採行輸出強化措施，農民均積極配合管理，國際貿易講求科學證據與平等對話，但截至今年9月30日前，我國透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台提出進行技術性對話以尋求取消禁令的要求，大陸均置之不理。

農委會指出，面對大陸蠻橫無理、不符正常國際貿易規範做法，地方政府本應與中央積極合作，保障農民權益，而非一味唱和大陸，誣指我國農產品品質不佳。台東縣為我國最大釋迦產地，饒慶鈴身為台東父母官，理應捍衛農民權益及農產聲譽，與農委會共同幫助農民，盼饒慶鈴勿胡亂指控，倒果為因，方為農民之福。