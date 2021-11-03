朱立倫嗆可以開放台灣豬變萊豬嗎？　陳吉仲：偷換概念、假科學

▲農委會主委陳吉仲。（圖／農委會提供）



記者杜冠霖／台北報導

1218公投戰況激烈，針對萊豬公投，國民黨主席朱立倫日前質疑，若萊豬沒有問題，蔡英文可以開放台灣豬變萊豬嗎？如果不開放台灣萊豬，為何要請大家吃萊豬，對此，農委會主委陳吉仲回應，台灣豬禁用萊劑並非食安考量、而是為了市場區隔，「朱立倫的說法是企圖偷換概念、徹頭徹尾假科學。」

對於朱立倫如果臺灣豬不能變成萊豬，那就反萊豬的說法，陳吉仲表示，朱立倫擁有美國知名大學商學院博士學位，竟有如此毫無科學邏輯的發言，「我感到相當地不可思議，也對於國民黨將事關臺灣經貿戰略布局與國家未來長遠發展的公投議題操作成政治惡鬥感到遺憾。」

陳吉仲指出，自從2012年CODEX通過萊克多巴胺在豬各部位的安全容許量後，世界許多國家紛紛接軌國際規範，在符合國際安全標準的條件下允許萊豬進口，包括同為亞洲四小龍的韓國和新加坡。當然其他國家開放進口，國內也會有相對應的配套措施。

陳吉仲舉例，日本早在2005年就開放美國萊豬進口，比CODEX訂定標準還早，開放後的日本和現在的臺灣一樣，採取國內養豬維持禁止使用萊克多巴胺、清楚標示產地來源國等策略，2020年日本進口美豬的數量是25.4萬公噸，比起2005年的28.8萬公噸顯著下降。去年8月我國開放萊豬進口後，今年1到9月美豬的進口數量僅有去年同期不到三分之一，證明我們採用日本模式的完整配套，確實有達到保護效果。

對於朱立倫「臺灣豬可不可以變成臺灣萊豬」的說法，陳吉仲表示，這是企圖偷換概念、徹頭徹尾假科學。國內維持養豬禁止使用萊克多巴胺的目的，並非進口的豬肉有食安疑慮，而是要讓MIT的豬肉產品和進口作出「市場區隔」。

陳吉仲指出，國內採用清楚標示產地來源國的措施，所有的消費者都可以輕易選擇100%不使用萊克多巴胺飼養的國產豬肉產品，反而更有助於保護臺灣養豬產業，增加國產豬肉產品的市占率，「我國的豬肉自給率上升到93%，就是最好的證明。」

針對萊豬的食安疑慮，陳吉仲表示，以亞洲四小龍為例，2012年開放萊豬的韓國，每人每年食用美豬3.12公斤；2016年開放萊豬的香港，每人每年食用美豬1.63公斤；2020年開放萊豬的新加坡，每人每年食用美豬0.42公斤；而最重視食安的日本，每人每年食用美豬2.12公斤。

陳吉仲指出，不管是日本還是飲食習慣與我國相近的新加坡、香港，或是韓國，都遵照國際標準開放萊豬進口，甚至吃比我們更多的美豬，而且沒有傳出任何食安事件。我國也在2012年開放萊牛，國人平均每年食用美牛2.7公斤，是美豬0.7公斤的4倍，至今也沒有引起任何食安問題。

對於萊克多巴胺安全容許量的訂定，陳吉仲說，國內部分內臟的標準甚至遠比日本、韓國、新加坡、香港還嚴格。從這些已開放國家或地區的經驗可知，只要符合國際標準，就不會有任何食安問題。