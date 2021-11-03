　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朱立倫嗆可以開放台灣豬變萊豬嗎？　陳吉仲：偷換概念、假科學

▲▼農委會主委陳吉仲。（圖／農委會提供）

▲農委會主委陳吉仲。（圖／農委會提供）

記者杜冠霖／台北報導

1218公投戰況激烈，針對萊豬公投，國民黨主席朱立倫日前質疑，若萊豬沒有問題，蔡英文可以開放台灣豬變萊豬嗎？如果不開放台灣萊豬，為何要請大家吃萊豬，對此，農委會主委陳吉仲回應，台灣豬禁用萊劑並非食安考量、而是為了市場區隔，「朱立倫的說法是企圖偷換概念、徹頭徹尾假科學。」

對於朱立倫如果臺灣豬不能變成萊豬，那就反萊豬的說法，陳吉仲表示，朱立倫擁有美國知名大學商學院博士學位，竟有如此毫無科學邏輯的發言，「我感到相當地不可思議，也對於國民黨將事關臺灣經貿戰略布局與國家未來長遠發展的公投議題操作成政治惡鬥感到遺憾。」

陳吉仲指出，自從2012年CODEX通過萊克多巴胺在豬各部位的安全容許量後，世界許多國家紛紛接軌國際規範，在符合國際安全標準的條件下允許萊豬進口，包括同為亞洲四小龍的韓國和新加坡。當然其他國家開放進口，國內也會有相對應的配套措施。

陳吉仲舉例，日本早在2005年就開放美國萊豬進口，比CODEX訂定標準還早，開放後的日本和現在的臺灣一樣，採取國內養豬維持禁止使用萊克多巴胺、清楚標示產地來源國等策略，2020年日本進口美豬的數量是25.4萬公噸，比起2005年的28.8萬公噸顯著下降。去年8月我國開放萊豬進口後，今年1到9月美豬的進口數量僅有去年同期不到三分之一，證明我們採用日本模式的完整配套，確實有達到保護效果。

對於朱立倫「臺灣豬可不可以變成臺灣萊豬」的說法，陳吉仲表示，這是企圖偷換概念、徹頭徹尾假科學。國內維持養豬禁止使用萊克多巴胺的目的，並非進口的豬肉有食安疑慮，而是要讓MIT的豬肉產品和進口作出「市場區隔」。

陳吉仲指出，國內採用清楚標示產地來源國的措施，所有的消費者都可以輕易選擇100%不使用萊克多巴胺飼養的國產豬肉產品，反而更有助於保護臺灣養豬產業，增加國產豬肉產品的市占率，「我國的豬肉自給率上升到93%，就是最好的證明。」

針對萊豬的食安疑慮，陳吉仲表示，以亞洲四小龍為例，2012年開放萊豬的韓國，每人每年食用美豬3.12公斤；2016年開放萊豬的香港，每人每年食用美豬1.63公斤；2020年開放萊豬的新加坡，每人每年食用美豬0.42公斤；而最重視食安的日本，每人每年食用美豬2.12公斤。

陳吉仲指出，不管是日本還是飲食習慣與我國相近的新加坡、香港，或是韓國，都遵照國際標準開放萊豬進口，甚至吃比我們更多的美豬，而且沒有傳出任何食安事件。我國也在2012年開放萊牛，國人平均每年食用美牛2.7公斤，是美豬0.7公斤的4倍，至今也沒有引起任何食安問題。

對於萊克多巴胺安全容許量的訂定，陳吉仲說，國內部分內臟的標準甚至遠比日本、韓國、新加坡、香港還嚴格。從這些已開放國家或地區的經驗可知，只要符合國際標準，就不會有任何食安問題。

►馬卡龍色的鍋子7件組才949元！

ET快訊
蛇蠍酒店妹貌如女大生！「高收入」曝光　
聖結石辦「特殊簽證」搬離台灣！出國原因曝光
理科太太婚變！律師「今就遞狀解除委任」原因曝
直接徵召！　國民黨：中二選區補選最晚17日決定人選
烏龍混打！屏東88名長者莫德納第2劑誤打AZ　指揮中心回應了
女星曝豪門婚內幕「常以淚洗面」　愛犬舉動惹淚崩
熱褲妹洗車場「用水洗全身」！網看完影片傻眼：滑滑的
基本工資調漲「配套出爐」　可申請補貼族群曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

直接徵召！　國民黨：中二選區補選最晚17日決定人選

土耳其青商會成立！首任會長曝光　曾協助柯文哲出訪

朱立倫嗆可以開放台灣豬變萊豬嗎？　陳吉仲：偷換概念、假科學

林靜儀承擔！迎戰中二補選　蔡英文：一定贏過只想絆倒台灣的人

美國參議員提「武裝台灣法案」　外交部：挺台美安全合作不分黨派

游錫堃讚湯曜明政權轉移穩定基石　「鞠躬盡瘁情操永留人民心中」

悼念湯曜明　陳水扁：他為國為軍的「要命」精神永垂不朽

美國兩新任市長寫歷史紀錄　侯友宜：讓我們感受到民主可貴！

快訊／北市全面禁止電子煙、加熱菸　禁菸場所使用最高罰1萬

台灣是對抗假訊息基地　歐洲議會盼借鏡經驗對抗外來干預勢力

誤會一場！開車按喇叭竟被亮槍 警方急圍捕..驚見後座是王金平

女嬰慶生追思會！刺青爸為女剃頭　母哽咽：失職了...下次不再弄丟你

車拋錨停路肩...後方大卡車急駛　陸駕駛跳下遭夾兩車間逃過一劫

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

台鐵列車驚見真實版「旅行蛙蛙」 不耐煩伸手狂撥門：我要下車啦

外送員疑為躲太陽「路中突停下」　他按喇叭提醒反被嗆：我又沒犯法

6.5萬買二手琴彈一半型號牌掉落　店家回「可拿白膠黏」男當場傻眼

前海軍陸戰隊1秒繳械超商劫匪 網狂讚：這才是真正的美國英雄

竇智孔《扛得住》三缺一曾抗拒再唱　柯有倫與黃鴻升打高爾夫「對話永記得」

愛心認養16年老汪腳退化不能走 一放專屬輪椅秒跨步...獸醫也吃驚

直接徵召！　國民黨：中二選區補選最晚17日決定人選

土耳其青商會成立！首任會長曝光　曾協助柯文哲出訪

朱立倫嗆可以開放台灣豬變萊豬嗎？　陳吉仲：偷換概念、假科學

林靜儀承擔！迎戰中二補選　蔡英文：一定贏過只想絆倒台灣的人

美國參議員提「武裝台灣法案」　外交部：挺台美安全合作不分黨派

游錫堃讚湯曜明政權轉移穩定基石　「鞠躬盡瘁情操永留人民心中」

悼念湯曜明　陳水扁：他為國為軍的「要命」精神永垂不朽

美國兩新任市長寫歷史紀錄　侯友宜：讓我們感受到民主可貴！

快訊／北市全面禁止電子煙、加熱菸　禁菸場所使用最高罰1萬

台灣是對抗假訊息基地　歐洲議會盼借鏡經驗對抗外來干預勢力

好市多「浴缸開門側坐」噴11萬元　網傻：會感冒吧！用途貼心炸

日本賽馬取名「Sumomomomomomomomo」　主播報到快崩潰

別把抱怨當日常！5個「情緒管理技巧」必學，人生一帆風順

睡不好？晚餐「吃這6食物」一夜好眠　營養師認證：還能排毒

疫情+營建原物料上漲　海洋大學觀音校區工程發包三次仍流標

下個護國神山　桃市府見證AI智慧醫療計畫三方合作

陳芳語合體「愷樂前男友」！　深夜安慰：分手本來就不會開心

王威晨滾地球打回兄弟首分　6局兄弟追平富邦

台南西港大橋溺水案　消防人員搜救3小時未果

台南保母「一刀剪斷」1歲女手指…肉塊倒洗手槽　家屬崩潰

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

政治熱門新聞

前國防部長湯曜明辭世　蔡英文哀痛下令：軍方全力協助治喪

柯文哲「無視」監視器畫面曝光　網看完嗆爆呱吉：雙標打臉自己

周玉蔻揭顏家推動「刪Q」內幕：顏清標憂鎮瀾宮董事長職被拔掉

誤觸開關！阿帕契「地獄火飛彈發射架」噴飛　軍方：已尋獲

96萬人久等了！台北「熊好券」5日抽籤

1.5萬人明年教召14天　這三個單位後備軍人要入列

快訊／1000元「i原券」最後一波幸運兒　中籤號碼出爐

台南市議會「僅25人」出席！預算審查流會　詳細名單曝光

LIVE／民進黨備戰中二立委補選　徵召林靜儀

文湖線社區鋸樹沒防護　北捷怒求償

馬英九：怒控蔡英文背叛蔡同榮成「蔡殺投」

幕後／歐洲議會關切中國軍事威脅　史上首次官方訪台任務曝光

快訊／北市全面禁止電子煙、加熱菸　禁菸場所使用最高罰1萬

他點名「教召先召林飛帆」　籲改制納入替代役

更多熱門

相關新聞

美國兩新任市長寫歷史紀錄　侯友宜：讓我們感受到民主可貴！

美國兩新任市長寫歷史紀錄　侯友宜：讓我們感受到民主可貴！

美國2日舉行市長選舉，雙親從台灣移民美國的36歲波士頓市議員吳弭（Michelle Wu）當選波士頓市長。曾任紐約市警察局長的亞當斯則以74％的得票率，成為史上第2位非裔紐約市長。新北市長侯友宜表示，兩位新任市長的誕生寫下歷史紀錄，「再度讓我們感受到民主之可貴！」

中二選區誰出線？國民黨：最晚17日敲定人選

中二選區誰出線？國民黨：最晚17日敲定人選

沒幫台東銷鳳梨釋迦？農委會：勿胡亂指控

沒幫台東銷鳳梨釋迦？農委會：勿胡亂指控

421件走私肉「30件有非洲豬瘟病毒」

421件走私肉「30件有非洲豬瘟病毒」

外交部背書！指反萊豬影響台入CPTPP　勿將一黨之私置於國家利益之上

外交部背書！指反萊豬影響台入CPTPP　勿將一黨之私置於國家利益之上

關鍵字：

陳吉仲萊豬農委會萊牛美國四大公投朱立倫國民黨

讀者迴響

熱門新聞

理科太太離婚內幕曝！分居1年「老公無情行徑」全揭

理科太太協議離婚！憔悴現身法庭

客廳突飄臭味！休假老公回一句　她喊「快去拜拜」

農遊券最後一抽幸運號出爐！

海上出現神秘黑洞！　網嚇呆：是地底入口

直播嘉賓脫口台灣！　楊冪機靈救場陸網嗨爆

「藝FUN券」最後一週抽籤出爐！

快訊／理科太太發聲認了離婚！130字惹心疼

「仁武保母遭私刑」女嬰爸認了動手

莉婭不知懷孕就流產！謝和弦認「完全沒避孕」

國旅券隱藏用法！妹子成功入手：買到欣葉了

腹脹想大號被內診！他尷尬內診：會有糞水喔　醫一插嘆氣了

正妹穿比基尼「三角洲異常凸起」

《第一爐香》票房慘　導演：早知道就換角

謝和弦爸婚前叮嚀「兒不適合生小孩」

更多

最夯影音

更多
誤會一場！開車按喇叭竟被亮槍 警方急圍捕..驚見後座是王金平

誤會一場！開車按喇叭竟被亮槍 警方急圍捕..驚見後座是王金平
女嬰慶生追思會！刺青爸為女剃頭　母哽咽：失職了...下次不再弄丟你

女嬰慶生追思會！刺青爸為女剃頭　母哽咽：失職了...下次不再弄丟你

車拋錨停路肩...後方大卡車急駛　陸駕駛跳下遭夾兩車間逃過一劫

車拋錨停路肩...後方大卡車急駛　陸駕駛跳下遭夾兩車間逃過一劫

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

台鐵列車驚見真實版「旅行蛙蛙」 不耐煩伸手狂撥門：我要下車啦

台鐵列車驚見真實版「旅行蛙蛙」 不耐煩伸手狂撥門：我要下車啦

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面