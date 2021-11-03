421件走私肉「30件有非洲豬瘟病毒」　應變中心再示警

▲移民署日前查獲國內最大非洲豬瘟肉製品達3百多公斤。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者許展溢／台北報導

非洲豬瘟中央災害應變中心今（3日）召開第21次會議提到，8月查獲越南走私豬肉驗出非洲豬瘟病毒，各縣市查獲疑似走私豬肉製品經送樣檢驗，累計421件，其中30件含有非洲豬瘟病毒，雖9月7日後未再檢出陽性案例，但國際疫情仍持續擴散不得不注意。

應變中心表示，國際間非洲豬瘟疫情仍持續擴散，今年迄今新增馬來西亞、不丹、多明尼加及海地等國家，顯示非洲豬瘟疫情嚴峻，入侵我國風險仍高，不可輕忽。至於8月查獲越南走私豬肉驗出非洲豬瘟病毒，應變中心指出，經相關單位啟動巿面查緝後，已具成效，同時配合各項養豬場廚餘管理措施，成功阻止病毒入侵廚餘鏈。各縣市查獲疑似走私豬肉製品經送樣檢驗，累計共檢驗421件，其中30件為非洲豬瘟病毒核酸陽性，自9月7日起未再檢出陽性案例。

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▲應變中心指出，小型養豬場已不得將廚餘、動物性廢渣等廢棄物運入豬場內。（圖／新北市動保處提供）



應變中心說明，市面及網路販售查緝方面，防檢局持續加強電商平台刊登違規境外動物檢疫物廣告之搜查，並通知電商平台予以屏蔽或下架，每月平均查獲率由108年7.4%下降至110年0.1%，已具成效。也配合縣市政府衛生單位持續進行市面聯合稽查工作，查緝市面販售違規輸入肉品，以多層次防護網絡防止非洲豬瘟疫情入侵。

應變中心進一步表示，在國內防疫整備，為降低非洲豬瘟藉由廚餘傳播之風險，自本年10月1日起，由地方政府執行飼養199頭以下養豬場禁運禁用廚餘、動物性廢渣及畜禽屠後下腳料之查核取締工作，迄今已完成199頭以下2146場養豬場查核工作，並查獲4場違規，依法開罰。

應變中心強調，今年10月1日起，登記飼養規模199（含）頭以下之小型養豬場，已不得將廚餘、動物性廢渣、畜禽屠宰下腳料等廢棄物運入豬場內，並用以餵養豬隻，如違反此項規定，依動物傳染病防治條例、飼料管理法將分別裁罰3萬元及5萬元的罰鍰，再次查獲時，最高可罰鍰計400萬元，請農民切勿以身試法。