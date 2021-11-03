　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

421件走私肉「30件有非洲豬瘟病毒」　應變中心再示警

▲▼移民署趁勝追擊搜索大盤商！查獲國內最大非洲豬瘟肉製品達3百多公斤。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲移民署日前查獲國內最大非洲豬瘟肉製品達3百多公斤。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者許展溢／台北報導

非洲豬瘟中央災害應變中心今（3日）召開第21次會議提到，8月查獲越南走私豬肉驗出非洲豬瘟病毒，各縣市查獲疑似走私豬肉製品經送樣檢驗，累計421件，其中30件含有非洲豬瘟病毒，雖9月7日後未再檢出陽性案例，但國際疫情仍持續擴散不得不注意。

應變中心表示，國際間非洲豬瘟疫情仍持續擴散，今年迄今新增馬來西亞、不丹、多明尼加及海地等國家，顯示非洲豬瘟疫情嚴峻，入侵我國風險仍高，不可輕忽。至於8月查獲越南走私豬肉驗出非洲豬瘟病毒，應變中心指出，經相關單位啟動巿面查緝後，已具成效，同時配合各項養豬場廚餘管理措施，成功阻止病毒入侵廚餘鏈。各縣市查獲疑似走私豬肉製品經送樣檢驗，累計共檢驗421件，其中30件為非洲豬瘟病毒核酸陽性，自9月7日起未再檢出陽性案例。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲阻絕非洲豬瘟病毒傳播途徑 新北動保處加強宣導人道運輸。（圖／新北市動保處提供）

▲應變中心指出，小型養豬場已不得將廚餘、動物性廢渣等廢棄物運入豬場內。（圖／新北市動保處提供）

應變中心說明，市面及網路販售查緝方面，防檢局持續加強電商平台刊登違規境外動物檢疫物廣告之搜查，並通知電商平台予以屏蔽或下架，每月平均查獲率由108年7.4%下降至110年0.1%，已具成效。也配合縣市政府衛生單位持續進行市面聯合稽查工作，查緝市面販售違規輸入肉品，以多層次防護網絡防止非洲豬瘟疫情入侵。

應變中心進一步表示，在國內防疫整備，為降低非洲豬瘟藉由廚餘傳播之風險，自本年10月1日起，由地方政府執行飼養199頭以下養豬場禁運禁用廚餘、動物性廢渣及畜禽屠後下腳料之查核取締工作，迄今已完成199頭以下2146場養豬場查核工作，並查獲4場違規，依法開罰。

應變中心強調，今年10月1日起，登記飼養規模199（含）頭以下之小型養豬場，已不得將廚餘、動物性廢渣、畜禽屠宰下腳料等廢棄物運入豬場內，並用以餵養豬隻，如違反此項規定，依動物傳染病防治條例、飼料管理法將分別裁罰3萬元及5萬元的罰鍰，再次查獲時，最高可罰鍰計400萬元，請農民切勿以身試法。

►馬卡龍色的鍋子7件組才949元！

ET快訊
胰臟癌致死率95％！醫籲1症狀快掛急診
快訊／台南西港大橋傳溺水　警消搜救中
快訊／22歲男陳屍南港家中！母返家開門嚇壞崩潰
失婚男遭酒店蛇蠍女設局慘死　全身綁40公斤石塊丟河
男團未成年「多人運動」無碼片瘋傳！　母哀求：別再散播了
冷空氣升級！估下週首波冷氣團襲台　大台北急凍探14度
周董母校女學生「抽屜被倒滿飲料」！　教官冷處理：這不算霸凌
快訊／高雄首開全國之先！2大捷運站就能打疫苗　BNT、AZ都
美股創新高...專家卻驚喊「慘了」：2凶兆恐將崩盤

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

第13輪BNT、AZ已112萬人完成預約！明天中午12點截止

狂送全家紅茶3000杯　APP看新聞好康獎不停

病患妻求他畫符「鎮住牛頭馬面」　醫認：她說的沒錯

南韓「艾多美蜂蜜飲品」驗出肝毒成分　食藥署：已掌握將稽查

冷空氣升級！估下週首波冷氣團襲台　大台北急凍三日探14度

棄繁華就偏鄉！一家3人都在台東行醫　陳玉祥獲醫療奉獻獎

沒幫台東銷鳳梨釋迦？　農委會要饒慶鈴勿胡亂指控：預購破9.2萬箱　

快訊／高雄首開全國之先！2大捷運站就能打疫苗　BNT、AZ都有

幼兒園童左右腳穿反！恐龍媽羞辱老師「眼瞎、白X」：是都在睡覺嗎

「優秀領導者、主管」必備7項行為：提供反饋、重視員工意見

誤會一場！開車按喇叭竟被亮槍 警方急圍捕..驚見後座是王金平

女嬰慶生追思會！刺青爸為女剃頭　母哽咽：失職了...下次不再弄丟你

車拋錨停路肩...後方大卡車急駛　陸駕駛跳下遭夾兩車間逃過一劫

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

台鐵列車驚見真實版「旅行蛙蛙」 不耐煩伸手狂撥門：我要下車啦

外送員疑為躲太陽「路中突停下」　他按喇叭提醒反被嗆：我又沒犯法

6.5萬買二手琴彈一半型號牌掉落　店家回「可拿白膠黏」男當場傻眼

竇智孔《扛得住》三缺一曾抗拒再唱　柯有倫與黃鴻升打高爾夫「對話永記得」

愛心認養16年老汪腳退化不能走 一放專屬輪椅秒跨步...獸醫也吃驚

前海軍陸戰隊1秒繳械超商劫匪 網狂讚：這才是真正的美國英雄

第13輪BNT、AZ已112萬人完成預約！明天中午12點截止

狂送全家紅茶3000杯　APP看新聞好康獎不停

病患妻求他畫符「鎮住牛頭馬面」　醫認：她說的沒錯

南韓「艾多美蜂蜜飲品」驗出肝毒成分　食藥署：已掌握將稽查

冷空氣升級！估下週首波冷氣團襲台　大台北急凍三日探14度

棄繁華就偏鄉！一家3人都在台東行醫　陳玉祥獲醫療奉獻獎

沒幫台東銷鳳梨釋迦？　農委會要饒慶鈴勿胡亂指控：預購破9.2萬箱　

快訊／高雄首開全國之先！2大捷運站就能打疫苗　BNT、AZ都有

幼兒園童左右腳穿反！恐龍媽羞辱老師「眼瞎、白X」：是都在睡覺嗎

「優秀領導者、主管」必備7項行為：提供反饋、重視員工意見

她輕碰就全身痛「找不到原因」！醫證實：公主病惹禍　4種人注意了

快訊／宏碁旗下安碁取得宏基雲架構全部股權　以因應日前駭客入侵行動

2021桃園花彩節　11月6日起平鎮、大溪區接力綻放

宅配通今年前三季EPS 2.07元　第四季因五倍券與雙11進入最大旺季

險遭柯奐如拒絕出演MV　艾怡良認新歌讓她「心跳亂＋喘不過氣」

拿菜砸菲律賓人臉！南韓「種族歧視」引關注　網友質疑：不太合理

AV版《魷魚遊戲》續集進度曝光！　米砂揭「網站被2萬人癱瘓」補償

黑貓「賊手推玩具」全看不順眼　奴才心累：路過地方東西都掉下來

迎基礎建設大計　印度股市持續看漲

美國兩新任市長寫歷史紀錄　侯友宜：讓我們感受到民主可貴！

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

生活熱門新聞

客廳突飄臭味！休假老公回一句　她喊「快去拜拜」

農遊券最後一抽幸運號出爐！

「藝FUN券」最後一週抽籤出爐！

魷魚遊戲佔領六福村！在地人搖頭吐心聲

僅花87天就爆紅　理科太太「4大爭議一次看」

急凍5天「最低12℃↓」時間出爐　先濕冷再轉乾

大便7形狀加1情況　大腸癌風險飆

首波冷氣團恐襲　凍台三溫暖探12°C

正妹當情婦逼退正宮　結局卻超慘

BMW駕駛開錯車門　6千人笑：畢生榮耀

嫌iPhone 13耗電超快！他找出兇手「官方也認了」

屏東打疫苗爆烏龍　88人第二劑莫德納變AＺ 　

2021國際泡麵排名出爐！台灣「這2款」上榜

「888元農遊券」今最後一抽！

更多熱門

相關新聞

沒中農遊券別氣！農委會曝有第2階段

沒中農遊券別氣！農委會曝有第2階段

農委會推出每張面額888元農遊券，第一階段今（3日）第4週最後一抽，共有11組幸運號。此次主辦的水保局表示，截至目前領券人數超過45萬人，領券率達60.21%，若還想獲得農遊券，就要參加第二階段明年2月9日第二波58萬張農遊券抽獎。

陳吉仲：以蔡英文帶領國家隊感到榮幸

陳吉仲：以蔡英文帶領國家隊感到榮幸

農遊券最後一抽幸運號出爐！

農遊券最後一抽幸運號出爐！

「888元農遊券」今最後一抽！

「888元農遊券」今最後一抽！

今起在森林空曠處活動可不戴口罩

今起在森林空曠處活動可不戴口罩

關鍵字：

走私肉越南非洲豬瘟應變中心防檢局農委會廚餘養豬陽性

讀者迴響

熱門新聞

理科太太離婚內幕曝！分居1年「老公無情行徑」全揭

理科太太協議離婚！憔悴現身法庭

客廳突飄臭味！休假老公回一句　她喊「快去拜拜」

農遊券最後一抽幸運號出爐！

「藝FUN券」最後一週抽籤出爐！

直播嘉賓脫口台灣！　楊冪機靈救場陸網嗨爆

快訊／理科太太發聲認了離婚！130字惹心疼

「仁武保母遭私刑」女嬰爸認了動手

海上出現神秘黑洞！　網嚇呆：是地底入口

莉婭不知懷孕就流產！謝和弦認「完全沒避孕」

腹脹想大號被內診！他尷尬內診：會有糞水喔　醫一插嘆氣了

國旅券隱藏用法！妹子成功入手：買到欣葉了

正妹穿比基尼「三角洲異常凸起」

謝和弦爸婚前叮嚀「兒不適合生小孩」

美貌不輸劉亦菲！女星臉注射沙拉油毀容

更多

最夯影音

更多
誤會一場！開車按喇叭竟被亮槍 警方急圍捕..驚見後座是王金平

誤會一場！開車按喇叭竟被亮槍 警方急圍捕..驚見後座是王金平
女嬰慶生追思會！刺青爸為女剃頭　母哽咽：失職了...下次不再弄丟你

女嬰慶生追思會！刺青爸為女剃頭　母哽咽：失職了...下次不再弄丟你

車拋錨停路肩...後方大卡車急駛　陸駕駛跳下遭夾兩車間逃過一劫

車拋錨停路肩...後方大卡車急駛　陸駕駛跳下遭夾兩車間逃過一劫

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

台鐵列車驚見真實版「旅行蛙蛙」 不耐煩伸手狂撥門：我要下車啦

台鐵列車驚見真實版「旅行蛙蛙」 不耐煩伸手狂撥門：我要下車啦

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面