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柯文哲曝2年前曾見過吳珥　祝賀她當選波士頓市長創歷史

▲台裔市議員吳弭（Michelle Wu）以64.2％的得票率大勝對手喬治（Annissa Essaibi George）成為新任波士頓市長。（圖／達志影像／美聯社）

▲台裔市議員吳弭（Michelle Wu）以64.2％的得票率大勝對手，成為新任波士頓市長。（圖／達志影像／美聯社）

記者蘇晏男／台北報導

36歲的台裔民主黨籍市議員吳珥（Michelle Wu）2日改寫美國歷史，擊敗競選對手成為波士頓200年來首位女市長，亦為該市第一位有色人種首長。而波士頓與台北市為姊妹市，台北市長柯文哲昨深夜除恭賀吳珥外，也透露曾在2019年2月與她在「台北生技論壇」見過面，當時還被對方極具遠見與啟發性的致詞撼動。

「波士頓是台北的姊妹市，讓我們一起恭賀新任波士頓市長吳弭順利當選，期待一個全新的波士頓。」柯文哲4日深夜在臉書表示，吳弭身為台灣移民第2代，不但是波士頓200年來首位女性市長，也是第一位亞裔市長；她的勝選，改變了波士頓兩世紀來都由白人男性主導政壇的局面。

柯文哲指出，吳珥大力主張改革，且說已經準備好讓所有波士頓人知道，在解決重大問題與填補路面坑洞之間，波士頓人不需要勉強選擇，而是可以兩者兼具。

接著，柯文哲說自己2019年三月率領台北市政府訪美時，才在由北市舉辦的台北生技論壇上與吳弭見過面；當時柯文哲發表主題演講，而吳珥則是致詞貴賓。

柯文哲強調，「她的致詞極具遠見與啟發性，就像她的當選演說一樣撼動人心，我相信在吳弭市長的帶領下，波士頓將變得更加與眾不同；而台北與波士頓也將擁有更深度的交流，友誼穩固！」

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