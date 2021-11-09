北市疫苗通行證「納入國藥、科興」？　柯文哲：可以！應遵守WHO標準

▲台北市長柯文哲出席市議會總質詢。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

日前主張在「台北通」App推行「疫苗通行證」的台北市長柯文哲，9日再直言，不需要中央同意介接問題，只要用戶同意，找任何醫院都可以接健保署資料庫。被追問疫苗通行證是否納入大陸疫苗科興、國藥？柯文哲表示，自己主張用WHO（世界衛生組織）的標準，台灣應遵守國際規則。

無黨籍台北市議員陳建銘9日於台北市議會市政總質詢時表示，柯文哲過去有提到北市疫苗通行證將上線，而現在碰到年關將近，很多台商要從中國大陸返台，回來前接種了科興、國藥疫苗，能否接受這些台商持相關證件做疫苗登記？

柯文哲回應，這是衛福部長陳時中應該回答的問題，每次都說要參加WHO（世界衛生組織），「但WHO認證的卻不承認，那是你的事。」

陳建銘認為，柯文哲應督促陳時中，或是表現出不同的意見，這些台商很多都是台北市民，打過WHO認證的科興、國藥疫苗，結果回台灣走到哪裡都處處受限。

針對台北疫苗通行證是否納入WHO認證的科興、國藥疫苗？柯文哲指出，「我認為應該是可以啦！但我不曉得國家法令。」就純粹科學上來講，台灣還是要遵守國際規則，「我覺得還是用WHO的標準為準啦！我是主張用WHO標準。」

最後，陳建銘強調，台灣可以不買科興、國藥，但民眾已經打了這些疫苗，且還通過國際認證，所以希望柯文哲能積極保障台北市民權益，別讓市民權益受到傷害、被政治污染。柯文哲則回應「可以。」