陳年酒廠遇地震200噸白酒溢出　消防灑水稀釋近3小時防爆炸

記者魏有德／綜合報導

四川瀘縣今（16）日清晨發生的規模6.0地震已造成3死60傷的災情。位於瀘縣經濟開發區陳年老窖酒廠也受到地震波及，廠內存放白酒的瓷罐破裂，導致約200噸高濃度白酒溢出，廠區空氣中也瀰漫著濃濃酒精味。當地消防人員緊急出動，在廠內噴灑清水近3小時稀釋酒精濃度，避免酒精遇明火產生爆炸釀災。

▲四川瀘州陳年酒廠因地震，200噸高濃度白酒外溢。（圖／翻攝四川消防微博）

《四川消防》微博指出，瀘州陳年窖酒業有限公司因為受地震影響，儲酒倉庫170餘個陶瓷罐受損破裂，200餘噸高濃度白酒洩漏。由於高濃度白酒洩漏，廠區空氣中瀰漫著強烈的酒精氣味，消防人員表示，「高濃度白酒是甲類火災危險品，遇到火星就會發生爆燃。」

▲瀘州高濃度白酒外溢，消防人員緊急到場處理。（圖／翻攝四川消防微博）

據悉，該倉庫有儲酒陶瓷罐1818個共1105噸。四川消防聞訊後，出動9車55名消防員在現場處理，對外溢的白酒噴灑清水，稀釋濃度近3小時。瀘州市消防救援支隊納溪區消防救援大隊大隊長馮金玉表示，「目前酒精濃度仍在危險數值，市民請勿在附近使用明火、接打手機，勿靠近附近危險區域。」

四川瀘州老窖被評為中國四大名酒之一，為大陸濃香型白酒釀造工藝標準的制定標準。瀘州老窖1619口百年以上釀酒窖池、16個釀酒古作坊及三大天然藏酒洞於2013年入選大陸「全國重點文物保護單位」。此外，自元代傳承至今的「瀘州老窖酒傳統釀製技藝」於2006年5月入選首批大陸「國家非物質文化遺產名錄」。