鄭州暴雨沖壞商鋪倉庫「白酒」隨水漂　老闆娘跪地磕頭求路人別撿

記者魏有德／綜合報導

鄭州暴雨引發的大水，不僅導致鋁合金工廠爆炸、康師傅飲料四散，不少營商的民眾也受到損失。有民眾拍下影片，一間商舖的倉庫遭大水沖壞，裡面存放的白酒隨水流漂至在路上，路過的民眾隨手將酒撿起，心急的老闆娘連忙跪地哀求民眾，「別再拿了，把酒放下吧！」

▲老闆娘跪地哀求路人別把白酒撿走。（圖／翻攝騰訊視頻）

《騰訊新聞》報導，從民眾拍攝的影片發現，一位穿著藍色雨靴、白色短袖的女子正跪在地上，不停向周圍路人磕頭跪拜，不時雙掌合十向路人拜託，希望民眾不再搶酒。

老闆娘起初在混濁的水中，一瓶一瓶地撈回漂散的酒水，試圖減少損失，但有路過民眾順手撈起白酒後，不僅沒還給老闆娘，還偷放在懷裡，眼看著偷拿的路人越來越多，老闆娘撿拾的速度遠遠不及路人取走的速度，最後崩潰跪地懇求。

▲仍有路人無視老闆娘的哀求，漠然地拿著酒就走。（圖／翻攝騰訊視頻）

老闆娘跪地哀求後，不少路人主動將偷撿的酒還給老闆娘，不過，仍有人無視老闆娘的苦苦哀求，握住手中的酒瓶，漠然地從跪地磕頭的老闆娘身邊走過。

據了解，老闆娘回收這批泡水酒，是想避免酒水泡在含有細菌、病毒的混濁水裡，大眾喝了會對身體健康造成影響，主要是收集回來送回廠家進行更換，沒想到遭到路人無情「順手牽羊」，讓老闆娘更為痛心。