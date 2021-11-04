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美眾院情委會主席籲清楚表明「將保衛台灣」　促改戰略模糊政策

▲▼ 美台,台美,美國國旗,台灣國旗。（圖／路透）

▲ 謝安達敦促政府，應清楚表達美國捍衛台灣義務。（圖／路透）

文／中央社華盛頓3日綜合外電報導

美國聯邦眾議院情報委員會（House Intelligence Committee）主席謝安達今天敦促拜登政府，應以更清楚的態度表明美國會保衛台灣抵抗中國攻擊。

民主黨籍的謝安達（Adam Schiff）在阿斯本安全論壇（Aspen Security Forum）提及美國長期以來，對是否要在中國攻台時進行軍事干預採取戰略模糊政策，他說：「我認為，明確一點可能比更模糊要好。」

「我們需更清楚地表明我們有義務捍衛台灣。」

他說，華盛頓必須和國際夥伴合作，「讓中國清楚知道，若動用武力企圖入侵並占領台灣，要付出重大的代價」。

謝安達以俄羅斯入侵烏克蘭、占領克里米亞為例指出，若無更強力的國際嚇阻，「中國與俄羅斯會覺得，在這個世紀，動用軍事武力重製世界地圖又一次可被允許」。

謝安達表示，中國必須從美國和其盟邦那裡了解到，攻台的經濟後果巨大到無法承受，「我認為，那會是最有效的嚇阻」。

謝安達雖然敦促美國更清晰的回應，但他也表示，「我們談到軍事援助台灣時，要非常小心」。

「我們不希望任何宣布，導致中國加速對台動武的想法或時間表。」

美軍參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）今天在阿斯本安全論壇表示，中國數年內不太可能武力犯台，但也語帶保留表示「任何事都可能發生」。（譯者：鄭詩韻／核稿：徐睿承）

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