姊妹相爭「和爸爸上床」　她搶先睡了親爹！亂倫結婚還狂放閃

▲崔維斯和女兒薩曼莎發生亂倫，還經常在社群媒體上放閃。（圖／翻攝自Facebook／Travis Fieldgrove）



記者吳美依／綜合外電報導

美國納布拉斯加州發生一起亂倫事件，少女薩曼莎從小沒有父親，17歲那年才和生父崔維斯（Travis Fieldgrove）重逢，但竟對親生爸爸萌生愛慾，甚至與同父異母的妹妹較勁，看誰能夠先和爸爸上床。3年後，她和父親發生性關係，並且高調結婚，2人經常在社群媒體上放閃。

《鏡報》等外媒報導，崔維斯2000年拋棄舊愛和剛出生的孩子，離家與新歡展開新生活，多年後首度見到薩曼莎，卻與對方發展出扭曲性關係，甚至在2020年將親生女兒娶進門，直到前女友發現並且介入後，才引來當局關切。

2人起初堅決否認血緣關係，但DNA檢測結果卻顯示，崔維斯是薩曼莎父親的可能性是99.999%，他們看見鐵證後，才承認亂倫。崔維斯被判處該州最高的2年有期徒刑，並遭下令禁止聯繫女兒；薩曼莎則被判處緩刑9個月。

警方認為，薩曼莎對生父的性慾來自姊妹倆「關於誰能和父親發生關係的忌妒競爭」。崔維斯本該於今年1月出獄，如今卻不知所蹤，無法聯繫。但他去年曾在臉書發文表示，「我知道我不能再等待回家的時刻了，還有1個月又16天，實在等不下去了。但是，再次入獄讓我了解，生命太短暫了，我已經厭倦了浪費我的人生。」

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