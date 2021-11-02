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趁女友不在偷High！他爽完20分鐘「LINE突收1暗示」糗爆：完蛋了

▲▼滑手機,渣男,上網,薪水小偷。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO收到女友的訊息後頓時不知所措。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多男生都會透過「打手槍」來解決生理需求，一名男網友發文表示，他才在家裡「自High」完，怎料女友竟忽然要到他家，訊息裡還附上洗澡貼圖，讓他驚慌失措，不知如何拒絕對方。貼文曝光後，立刻引發熱議，網友紛紛留言回應，「要性福喔」、「帶她去逛街，分散她注意力」。

這名男網友在Dcard上，以「才剛自high完，女友說要來找我」為題匿名發文，提到日前他在家「自己玩」，怎料爽完後不到20分鐘，女友竟忽然傳訊息說要到他家。女友在訊息最後除了附上愛心Emoji，而後還傳了一個洗澡貼圖；這訊息像是兩人的暗號般，原PO一看就知道是什麼意思。

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「完蛋了！」由於原PO才剛自High完，所以收到訊息的當下根本無感。在不想傷害女友的情況下，就讓他不知道該怎麼做才好，大家都是如何應對的呢？

▲▼床事,性感,性愛,性,夫妻,偷情 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲原PO自High完已無「性」致 。（示意圖／取自Pexels）

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「那就帶她出去走走啊又不一定要做」、「一起洗完澡出來就有感覺了」、「再High一次」、「跟她說今天沒辦法，我人不舒服」、「沒有關係，有沒有感覺不是你的事，她有感覺就好」、「傳家裡沒人的圖給她，然後快跑」、「雙手是萬能的」。

其中就有不少網友認為，其實老實和女友說明即可，對方理應會諒解，「老實和女友說，不然她會很失落」、「誠實跟她說吧，會諒解的吧」、「直接說呀，不然表現失常她也會難過吧」、「老實說不就好了」、「老實說呀，不老實講萬一她以為你衣櫃裡有人剛完事」。

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