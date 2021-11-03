殺妻棄屍大排一中街！「香腸王」劈腿多女被抖出14年前舊案









▲台中香腸王沈聯旺，殺害妻子，判刑定讞。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫Pickpik）



記者吳銘峯／台北報導

台中一中街知名小吃「香腸王」老闆沈聯旺，6年多前因毆打印尼籍女友，又將她塞進冰櫃中，關押半小時，遭判刑8年定讞。但女友供出，沈男16年前殺害大陸籍妻子後，棄屍彰化大排。沈男喊冤，一審判刑14年，二審更加重改判15年。案經上訴，最高法院3日駁回上訴定讞。

據了解，沈男（63歲）與前妻結婚多年，育有3名子女。但沈男還是劈腿多名女子，更與印尼籍謝姓女子同居，2女1男經常發生爭執。2015年間，謝女的友人通報警方，指稱沈男毆打謝女，警方到沈家查看時，沈男還拉下鐵門裝沒事，最後在警方堅持下，發現謝女從冰櫃中爬出，渾身是血。送醫治療後，謝女全身縫了一百多針，撿回一命。沈男最後被依照「家暴殺人未遂」判刑8年定讞。

至於本案乃因謝女被救出後，向警方供出。她指稱，2005年間某次上了沈男的車後，發現後座竟有全裸被棉被包裹的沈男妻子羅愛珍，但疑似被下藥後陷入昏迷。謝女雖滿腹疑問，但沈男面色凝重，叫她不要多問。而後車輛開到彰化某大排附近，沈男下車將羅女連同棉被，全都丟入大排中，回頭還威脅她「不聽話就要像她那樣！」

謝女心寒，擔心未來也會被殺害、棄屍，因此多年來隱忍，被沈男虐待、痛毆，都不敢張揚，最後才終於說出全案。檢警介入調查，確實查出當時曾有一具無名女屍，但因全身浮腫難以辨認，以無名屍結案。檢方依照「家暴殺人罪」對沈男追加起訴。

沈男否認犯罪，辯稱羅女當年爭吵後就離家出走，不知下落；另外也說謝女故意羅織他入罪，都是瞎掰。但法院審理後，經由對謝女測謊，也認為謝女從未居住過彰化，卻能明確說出棄屍地點，可見確有其事，沈男有罪，一審將他判刑14年。沈男喊冤，上訴二審後，二審更認為他犯後毫無悔意、飾詞狡辯，加重改判15年。全案再上訴，最高法院3日駁回上訴定讞