男友媽「鋪滿報紙宴客」　北部女友嗆噁心！他氣炸：看不起我們家





▲女友不滿吃飯鋪報紙，男方反嗆嬌生慣養！（示意圖／記者李佳蓉攝）



網搜小組／劉維榛報導

「北部人覺得吃飯鋪報紙很沒衛生？」一名網友透露，聽聞朋友與女友大吵一架，原因竟是回老家吃飯，女方見食物下方鋪報紙，認為沒衛生又有油墨味，而男方認為女友此舉，分明是看不起他們家，因此互鬧冷戰。文章曝光後，網友也看法兩極，但多數人認為與哪裡人沒關係，若論衛生與美觀來看，確實比較不妥。

一名網友在PTT轉述男性友人的悲催故事，10月底時，他帶著北部女友回老家吃飯，熱心的媽媽也使出渾身解數，特地料理一桌好菜招待，豈料女友卻不開心，小倆口甚至大吵一架。

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只見女友臭臉抱怨，「桌上鋪報紙超級噁心，有油墨味道就算了，還不知道有沒有人大便（把報紙）帶進去廁所？」聞言，友人認為鋪報紙很方便，「骨頭可以直接丟，吃完包起來直接丟，不用擦桌子！」

結果雙方意見不合，便大吵了一架，友人也向原PO表達不滿，「覺得女生太嬌，看不起我們家」，雙方目前處於冷戰中。對此，原PO也感到納悶拋問「北部人都不鋪報紙吃飯的嗎？」

▲日前爆系社團也討論鋪報紙的話題。（圖／翻攝自爆怨公社）



文章曝光後，網友兩派吵翻，「建議改鋪鈔票」、「一群人吃披薩炸雞超方便」、「純粹女方公主病，別扯北部好嗎」、「只是放骨頭魚刺那倒是還好」、「我們家是都鋪不要的廣告雜誌紙」、「鋪報紙明明比較方便，天天擦桌子就知道有多煩」、「鋪報紙桌面真的比較好清」。

留言串中，多數人都要搖頭認為無法接受+1，「不行，鋪報紙會食慾全無」、「垃圾袋都買不起，有點可憐」、「不管哪裡人，有衛生觀念的人都不會舖報紙」、「不想擦桌子的，才會鋪報紙」、「報紙一堆油墨跟灰塵，真的很髒又醜」、「用餐墊不好嗎？用完直接丟洗衣機洗，方便乾淨又美觀」、「日曆紙OK，報紙NG」、「報紙真的很LOW，流水席也懂用塑膠布」。

▼網友戰爆！（圖／翻攝PTT）

