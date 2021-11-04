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日研究：疫苗對「Mu變異株」抗體效果大降　最新數據曝光

▲▼Nexu Science Communication工作室和愛爾蘭都柏林大學共同製作的新冠病毒結構模型,新冠肺炎。（圖／路透）

▲新冠病毒已經出現許多不同的變異毒株。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

日本東京大學等機構研究指出，疫苗產生的抗體效果對Mu病毒（前稱B.1.621、哥倫比亞變異株）大幅降低，但對預防該變異株引發的重症，依然非常有效。此論文發表在《新英格蘭醫學期刊》（New England Journal of Medicine）。

日本放送協會（NHK）等日媒報導，研究團隊由東京大學副教授佐藤佳領導，他們透過人造方式，重現Mu病毒的特徵，並以輝瑞疫苗接種者的血液樣本進行實驗，竟發現抑制Mu病毒所需要的抗體量，是原始毒株的9.1倍，意味著抗體效果面臨Mu病毒時大幅減弱。

儘管如此，研究團隊仍指出，除了抗體以外，疫苗仍有其他免疫功能，僅靠本實驗無法得知Mu病毒對疫苗效果的影響，而這也是未來必須深入探討的方向。

Mu病毒今年1月首度現蹤哥倫比亞，目前被世界衛生組織（WHO）列為「需留意變異株」（VOI）。英國衛生部曾檢驗指出，它出現「令人擔憂」的2項突變，其中，E484K突變與免疫逃脫反應有關，且在Beta病毒、Gamma病毒上也有發現；N501Y突變可能協助提升傳染力，且在Alpha病毒身上也有發現。

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