日認定新冠後遺症為職災！安養中心男員工遭長者傳染　至今無法工作

▲日本一名男性物理治療師在職場染疫，後遺症卻嚴重到使他無法再繼續工作，被政府認定為職災。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者王佩翊／編譯



日本兵庫縣一名在老人長照中心工作的40多歲男性物理治療師，2020年在工作時被自己照顧的長者傳染新冠肺炎，儘管經過2個月的休養後終於返回職場，但卻因嚴重的後遺症導致他從4月起被迫停職，直到現在都無法重返職場。該名男子最終在8月時被日本政府認定其後遺症為職業災害。



根據《日本放送協會》報導，兵庫縣一名40多歲的男性理療師原先在一間老人安養中心工作，然而安養中心卻傳出確診案例，而他也被匡列為密切接觸者，因此在2020年12月接受核酸檢測，隨後確診。在經過長達2個月的治療與休養後，他終於重返職場，然而沒想到卻出現強烈倦怠感、呼吸困難以及味覺障礙等症狀，導致他無法再繼續工作，4月被迫再度停止工作。



經醫師診斷，認定該名男性物理治療師的這些症狀皆為新冠肺炎的後遺症，因此他便向政府申請職業災害審查，當時政府只認定相關症狀的確「與業務感染新冠肺炎有關」，不過8月便改認定為職災。目前男性理療師仍然無法工作，只能專心在自家休養。



男子表示，「政府願意將後遺症也認定為（感染新冠肺炎）職災的一部份，讓我鬆了一口氣，現在連陪孩子玩的體力都沒有，真的覺得很對不起女兒。希望可以早點恢復健康，返回職場。」



日本政府也呼籲，如果有民眾遇到類似情況，務必要向相關單位聯繫，並申請職業災害認定審查。根據厚生勞動省資料顯示，截至9月為止全國共有1萬4567人因在工作中染疫被認定為職災，其中醫師、護理師以及看護等在第一線工作的醫療與看護人員就有1萬1214人，占整體的7成。另外運輸業、快遞業則為376人、製造業315人、餐飲住宿業245人等。

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