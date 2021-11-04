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日本疫情驟降疑「Delta自我毀滅」！李秉穎打臉：我不相信

▲▼衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心專家小組成員李秉穎。（圖／指揮中心提供）

記者李佳蓉／綜合報導

日本近期疫情快速降溫，有研究指出，可能是負責修復Delta變異株基因組突變的酵素發生變化，使得病毒來不及修復而自傷滅絕。而台大感染科權威、指揮中心專家小組成員李秉穎則不以為然，認為這是自然的淘汰機制，不相信跟突變有關係。

有媒體報導，指日本第5波疫情能快速趨緩，是病毒的基因組整體累積突變，來不及修復進而使病毒死亡。指揮中心專家小組成員李秉穎今（4）日也在臉書表示，不少人問他這則新聞，因此回應一下，「從日本的疫情曲線看起來，似乎是時間到了，加上人為的防疫，流行曲線就會下降，個人不相信跟什麼突變有關係。」

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李秉穎接著打臉病毒自爆說法，病毒突變如果有礙生存，應該會被淘汰，而非變成主要的流行病毒株，這是進化論的基本原則。

▲▼ 日本東京街景。（圖／達志影像）

▲有研究指出，日本疫情降溫可能與Delta病毒自我毀滅有關。（圖／達志影像）

醫療應變組副組長羅一鈞日前對此回應，有看到日本研究，詳細情形仍要等後續拿到詳細資料後分析。他認為，從學理來看，病毒的突變可能是重要因素，導致疫苗保護力提高、保護效果更好，對群體免疫也有較好的效果，對疫情改善應有正面幫助，但就病毒改變也許是扮演相對較小的角色。

羅一鈞進一步指出，疫情能趨緩，也可能是因為疫苗涵蓋率提高，先前有較多人可能對疫苗有猶豫，但隨著7～8月疫情漸升溫，日本民眾接種意願提高，疫苗涵蓋率也迅速攀高，且民眾對防疫措施遵從度提高，都是疫情能控制的原因。

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