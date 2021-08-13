台灣現首例！哥倫比亞變異株「恐降低疫苗效力」　已擴散28國

▲新冠病毒如今出現許多變異株，哥倫比亞發現的「B.1.621」變異株近日再度引發關注。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

中央流行疫情指揮中心今（13）日宣布，台灣驗出首例「B.1.621」變異株，也就是最早發現於哥倫比亞的新冠變種病毒。根據全球共享流感數據倡議組織（GISAID）資料，此毒株目前已擴散到美國、西班牙、荷蘭、日本與印度等至少28國；英國衛生部指出，它似乎具有免疫逃脫（Immune escape）特性，可能降低疫苗效力，但仍有待進一步研究證實。

《路透社》、《富比士》、《每日郵報》等外媒報導，「B.1.621」變異株目前還沒有被世界衛生組織（WHO）以希臘字母正式命名，也尚未列為「須留意變異株」（variant of interest）或「高關注變異株」（variant of concern），但如今已占全美2%病例，比利時一間療養院本周也爆發疫情，7名居民已經打完2劑疫苗，卻仍確診死亡。

英國衛生部表示，雖然初步實驗室證據指出，「B.1.621」變異株可能讓疫苗或染疫後產生的免疫效果變差，「但這份數據非常有限，還需要進行更多研究。沒有證據指出，B.1.621變異株比Delta病毒更具傳染力」，而該機構仍在深入調查中。

此前，檢驗結果顯示，「B.1.621」變異株出現「令人擔憂」的突變，其中，E484K突變與免疫逃脫反應有關，且在Beta病毒、Gamma病毒上也有發現，N501Y突變可能協助提升傳染力，且在Alpha病毒身上也有發現。

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