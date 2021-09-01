　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「新變種病毒Mu」列WHO監控中　恐有疫苗抗藥性！現蹤國盛行率39％

▲▼ 新冠病毒。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲WHO於31日公告，「Mu」新冠變異株已被列入需監控留意的病毒清單。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者張寧倢／綜合報導

世界衛生組織（WHO）於31日發布每周例行疫情公告，其中點出今年1月首度在哥倫比亞被發現的「Mu變種病毒」（前稱B.1.621，哥倫比亞變異株）有對疫苗產生抗藥性的風險，目前正在監控當中，現已被列入「需留意變異株」（variant of interest）清單。

►台灣現首例！哥倫比亞變異株「恐降低疫苗效力」　已擴散28國

WHO進一步表示，「Mu變種病毒」出現的一系列突變顯示出，它可能具有「免疫逃脫特性」，有可能對疫苗具有抗藥性，逃脫免疫反應的風險，但仍須進一步研究，才能對Mu變異株有更多瞭解。Mu在哥倫比亞現蹤之後已傳播至南美洲與歐洲，全球盛行率降至0.1％以下，但在哥倫比亞盛行率高達39％。

在傳染力較高的Delta變種席捲全球後，各界普遍擔心有新型變種病毒的出現，然而，包含原始新冠病毒（SARS-CoV-2）在內，所有病毒都會隨時間變異，但大部分的變異對病毒功能性的影響微乎其微，有時甚至不會有影響，但某些特定的突變卻可能會影響病毒特性、傳播速度、病症嚴重程度，以及對疫苗等藥物的抗藥性等。

據悉，WHO目前辨識出4種「高關注變異株」（Variants of Concern, VOC），其中包含首見於英國、已散播至193個國家的Alpha變異株，以及從印度開始、造成170國嚴重傳染疫情的Delta變異株。另外，包括Mu在內則有5種為監控中的「需留意變異株」。

►南韓國內發現日本Delta「再變異」病毒！當局在火車站急設篩檢所
►日本驗出首例Delta「再變種」！確診者無出國史...憂傳染力變更強
►疫苗難擋！　南非全新「超級變種病毒C.1.2」擴散7國

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►1680元買到整組COACH！

ET快訊
突襲！4辣女緊貼男客嗨翻　要通關密語才進得去
不止迪士尼頻道　NCC證實：近期有7頻道將停播
王冠閎走紅毯掀衣露腹肌！　「給大家看一下」造福王太太
桃園公布2例確診足跡　夫妻橫跨中壢、龍潭曾到夜市、全聯
快訊／台電孕婦1傳3！　婆婆也確診了
「5星座」9月財運大爆發！　會有一筆意外之財
北市9月下旬推出「台北熊好券」　使用方式一次看
AZ、BNT怎麼選？　他曝選擇攻略「1組合」效果最強
高端單日「施打人數」又崩跌！　網見數字太慘烈

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓從羅馬尼亞獲得150萬劑疫苗！預計開放18至49歲族群施打

塔利班嗨辦「美國葬禮」影片曝！棺材披星條旗遊街　居民擠爆搶拍

美軍MH-60S直升機從航母起飛後墜海！　1人獲救、5人生死未卜

婦拿20年傳家寶鑑定！專家一看驚呼「罕見」：值76萬

金正恩最愛農村處女！傳指示黨委「強制配種」逼婚　懷孕保障勞動力

秘魯巴士墜谷釀32死！倖存者憶：撞上岩石後掉下去　司機超速惹禍

「新變種病毒Mu」列WHO監控中　恐有疫苗抗藥性！現蹤國盛行率39％

死亡性愛超離奇！絕頂升天下秒「癱軟斷氣」　他被女友巨乳悶到死

比基尼網紅為拍片跳崖！「毫髮無傷」正解曝　網嚇出冷汗：別亂學

美軍走了「她痛哭燒掉牛仔褲」！塔利班完全統治　街頭一片絕望

殯儀館燒庫錢見20萬真鈔裝紅包　專家：往生者捨不得花的壓歲錢

獅子大開口！冰淇淋伯強迫買單　不說價格...直接裝好「1支100元」

漢光預演意外...F16V降落衝出跑道　拋傘仍剎不住「機首插進土裡！」

震撼！雲南45秒爆破15棟爛尾樓 新買家花40億蓋「低密度」住宅區

陳彥婷「穿細肩帶衣顧1歲兒」　 收女粉私訊：當媽要自重，穿著保守

重機加65塊汽油「烤漆被油滴變黃」　討1萬2維修！加油站：給發票就賠

江宏傑開啟同居生活…被問：是想放假？　吳思賢脫口「小春和粿粿同隊」糗了ＸＤ

在台日本人「爆買550kg台灣鳳梨」 全送回日本！當地人嚇：芯也好吃

郭靜被檢討「一直沒大紅」　深夜吐心聲：心裡很沉重

許瑋甯鬆口感情現況！　爆和邱澤「假戲真做」

南韓從羅馬尼亞獲得150萬劑疫苗！預計開放18至49歲族群施打

塔利班嗨辦「美國葬禮」影片曝！棺材披星條旗遊街　居民擠爆搶拍

美軍MH-60S直升機從航母起飛後墜海！　1人獲救、5人生死未卜

婦拿20年傳家寶鑑定！專家一看驚呼「罕見」：值76萬

金正恩最愛農村處女！傳指示黨委「強制配種」逼婚　懷孕保障勞動力

秘魯巴士墜谷釀32死！倖存者憶：撞上岩石後掉下去　司機超速惹禍

「新變種病毒Mu」列WHO監控中　恐有疫苗抗藥性！現蹤國盛行率39％

死亡性愛超離奇！絕頂升天下秒「癱軟斷氣」　他被女友巨乳悶到死

比基尼網紅為拍片跳崖！「毫髮無傷」正解曝　網嚇出冷汗：別亂學

美軍走了「她痛哭燒掉牛仔褲」！塔利班完全統治　街頭一片絕望

KID開箱100坪豪宅「露台佔30坪」　4房1廳1車位...主臥房曝光！

Melody隔離期啟動報復性消費　逛珠寶店眼睛都亮了

警突襲招待所！4辣女緊靠男客喝酒　要通關密語才進得去

南韓從羅馬尼亞獲得150萬劑疫苗！預計開放18至49歲族群施打

身分證拿出來！姓名有「這7字」　住台北星級飯店最高打79折

快訊／賴清德自爆「這個」小出槌　李智凱忍不住笑到低頭

桌球教父不停歇　莊智淵隔離期滿備戰全運會資格賽

王美花：基本工資不調很難　製造業出口暢旺「全體勞工一起調」

快訊／蔡英文逐一唱名台灣英雄　宣布2024巴黎奧運強化黃金計畫

台北101珠寶腕錶展千萬大作齊發　超跑引擎機芯錶新色首曝光

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

國際熱門新聞

恐怖影片曝！　他腳滑跌出頂樓泳池慘墜樓亡

美軍一撤離　塔利班秒衝機庫研究美軍戰機

塔利班終於會開黑鷹直升機！男子懸掛半空

日本便當爆紅！「配菜只有5根香腸」賣到缺貨

登山遇「神秘生物」緊跟！　尾巴長過身體

川普再轟拜登「連撤軍都做不好」：無能

主持人藏人獸交照片被逮！法院痛哭認罪

拜登和前總統甘尼「最後通話」內容曝光

川普：塔利班應歸還850億美元武器

塔利班誘出門！同志慘遭性侵虐打

1次屁賣5千！「放屁女王」靠屁聲ASMR賺錢

研究：莫德納疫苗產生抗體濃度比BNT高逾一倍

重掌阿富汗 塔利班5大挑戰一次看

死亡性愛！絕頂升天斷氣　被巨乳悶死

更多熱門

相關新聞

新北警護童+交通疏導　連15天加強抓違規

新北警護童+交通疏導　連15天加強抓違規

新冠肺炎疫情在5月中全台擴散，疫情提升三級警戒，各級學校均採停課不停學，接著進入暑假，成有史以來最長暑假，9月1日開學首日，新北市警察局各分局均派警、義交至各小學護童，也加強周邊交通疏導，務必做到學童及交通安全。

首例機師遭Delta突破性感染　工會憂5+9檢疫不夠

首例機師遭Delta突破性感染　工會憂5+9檢疫不夠

美研究「學生打疫苗」易暈針！張上淳曝關鍵原因

美研究「學生打疫苗」易暈針！張上淳曝關鍵原因

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情變種病毒突變變異株哥倫比亞Mu變種B.1.621

讀者迴響

熱門新聞

北部大學校花學霸癡戀教授　私密照轟炸求愛18年

18-22歲優先打BNT　醫：全世界沒人這樣做

玉兔YT當廚娘爆肥　比基尼發胖照遭轉傳…哀求網友「別再傳了」

校花學霸淪啃老族！她癡纏性騷教授18年

李佳穎「穿12歲童裝」　童年長腿照曝光！

庾澄慶騎車出意外！　驚悚傷勢照曝光

348萬人瘋搶BNT　醫：下下下批也輪不到你們

什麼都不要了！青峰獲判無罪　林暐哲放棄上訴

高端單日施打人數曝光！網一看嚇傻

醋男怒斬情敵！狂砍新歡43刀慘死

竹科媽寶男劈8女「睡高中生」　媽媽下跪幫忙收尾

大牙結婚1年爆「夫妻無話可說」！老公曖昧鐵證曝光

打高端猝死第3例家屬淚訴　「看新聞才知死因」

加開預約AZ「這族群」遭放生　網崩潰：是我

「麥當勞APP」改版上線現賺6塊雞塊餐

更多

最夯影音

更多
殯儀館燒庫錢見20萬真鈔裝紅包　專家：往生者捨不得花的壓歲錢

殯儀館燒庫錢見20萬真鈔裝紅包　專家：往生者捨不得花的壓歲錢
獅子大開口！冰淇淋伯強迫買單　不說價格...直接裝好「1支100元」

獅子大開口！冰淇淋伯強迫買單　不說價格...直接裝好「1支100元」

漢光預演意外...F16V降落衝出跑道　拋傘仍剎不住「機首插進土裡！」

漢光預演意外...F16V降落衝出跑道　拋傘仍剎不住「機首插進土裡！」

震撼！雲南45秒爆破15棟爛尾樓 新買家花40億蓋「低密度」住宅區

震撼！雲南45秒爆破15棟爛尾樓 新買家花40億蓋「低密度」住宅區

陳彥婷「穿細肩帶衣顧1歲兒」　 收女粉私訊：當媽要自重，穿著保守

陳彥婷「穿細肩帶衣顧1歲兒」　 收女粉私訊：當媽要自重，穿著保守

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面