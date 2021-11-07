綠營反撲讓公投出現變數　游盈隆：但民進黨「這點」做不到問題仍無解

▲民進黨「四大公投」首場說明會。（圖／記者張榮恩攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨針對年底四項公投，已全黨總動員，基層反應熱烈。黨內幾位大頭、總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌親自開講。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，這樣的場面是總統大選等級，讓原本穩定的公投態勢出現變數，但民進黨決策者若不願就「反萊豬」歷史道歉，問題恐怕是無解的。

游盈隆指出，這一波又一波強勁的反制四項公投說明會，相關內容與說詞充斥在各式各樣媒體版面，場面之大完全是總統大選等級，這是以「明天就是投票日」為前提的絕地大反攻，說明民進黨決策核心已覺悟四大公投結果的嚴重性，對照之前對四項公投的漫不經心，更形成強烈的對比。

至於民進黨這12天卯足全勁的宣講，是否改變了全體公民的投票意向？游盈隆表示，這是一個經驗性問題，有待求證。但四項公投至少都還有八個月以上時間，可靠的最新全國性民調結果顯示，公民在四項公投議題上贊成或反對的態度已經相當穩定，除非有重大變數出現，否則恐難以回天。

對於公投局勢，游盈隆指出，現在重大變數已經出現，就是民進黨政府決定正面迎戰四大公投，不惜發動空前慘烈的政黨對決，目標鎖定國民黨，將國民黨當成代罪羔羊。

對於民進黨策略轉換，游盈隆表示，誠如行政院長蘇貞昌所說，公投原本是對事不對人；但現在民進黨在戰略戰術上，已經將公投質變成對事也對人。民進黨政府過去這12天反制公投攻勢不可謂不凌厲，論述面也有若干新意，「但持平而論，氣盛於理，盛氣凌人背後的心虛與權力傲慢矛盾地並存。」

游盈隆以反萊豬公投的最新說法為例，他指出，民進黨的新招是迴避食安問題，不提萊豬換稱美豬，試圖先跳脫食安的泥沼，改主打「美國因素」，強烈斥責反萊豬陣營破壞台美關係，甚至妨礙台灣加入CPTPP，「這招，聰不聰明？聰明；能不能得逞？難說。畢竟，食安是台灣人普遍重視的價值。」

游盈隆表示，蔡英文拉山姆大叔當擋箭牌，對許多台灣人來說是有說服力，畢竟，沒有山姆大叔的奧援，「抗中保台」只不過是一句蒼白無力的口號。但，以蔡英文為首的民進黨決策者若不願就過去毫無保留地「反萊豬」歷史，先謙卑地向台灣社會和人民道歉，問題恐怕是無解的。