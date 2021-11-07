快訊／「別躲總統府當讀稿機」　朱立倫向蔡英文下戰帖辯論公投

▲朱立倫、蔡英文。（組合圖／記者季相儒、李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

今年12月18日將有4大公投案舉行，國民黨文傳會主委凌濤今（7日）晚間表示，歡迎民進黨把公投說明會名單換成兼任民進黨主席的總統蔡英文，國民黨主席朱立倫當然會迎戰，「蔡英文別躲在總統府當讀稿機」。

今年12月18日舉行的4大公投，內容分別為「重啟核四」、「反萊豬進口」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁」。民進黨早在今年6月30日國內疫情爆發期間，就通過一項規模達5700萬元的特別預算案，其中包含因應公投所需的媒體宣傳和人事費用。

針對民進黨指稱朱立倫不出席公投說明會，凌濤回應，離回覆中選會仍有時間，歡迎民進黨把公投說明會名單換成蔡英文，朱立倫當然會迎戰，別忘記回應國民黨對蔡英文主席的公投辯論邀請。

凌濤指出，蔡英文過去以來迴避對話、害怕辯論的歷史有目共睹，奉勸民進黨不要過度保護蔡英文，蔡英文也請拿出勇氣，不要躲在總統府當「讀稿機」。

凌濤認為，只有兩黨主席公開面對面辯論，才有辦法直接明瞭地讓大眾了解兩黨對於攸關人民福祉的公投議題主張，請民進黨勿再扯抗中保台、對外經貿，實實在在地站出來面對主席辯論、向台灣人民說清楚講明白。

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