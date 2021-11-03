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彰化肉包明撐不住了！每顆漲5元「30→35」　店員無奈曝原因

▲彰化排隊名店「肉包明」喊漲。（圖／翻攝自GOOGLE MAP）

▲彰化排隊名店「肉包明」喊漲。（圖／翻攝自Google地圖）

記者閔文昱／綜合報導

彰化老字號店家「肉包明」，是許多在地人從小吃到大的排隊名店，現在卻傳因不堪成本負荷，自11月15日起，每顆肉包調漲5元，從原本的30元漲到35元。業者透露，由於原物料近期漲價，只好在不得已的情況下調漲。

據了解，位於彰化市永樂街與成功路交叉路口的「肉包明」已有50幾年歷史，店內只販賣香菇肉包、燒賣和饅頭等商品，肉包麵皮Q彈，肉餡多汁飽滿，假日幾乎只要一開業，門口就會出現大排人龍，但近日貼出公告，表示因應原物料上漲，自11月15日起香菇肉包調漲為每顆35元，每盒320元，令不少老饕相當錯愕。

▲店家貼出公告，表示因原物料漲價，肉包不得已調漲5元。（圖／東森新聞）

▲店家貼出公告，表示因原物料漲價，肉包不得已調漲5元。（圖／東森新聞）

事實上，除了「肉包明」外，彰化另一間排隊名店「不二坊」蛋黃酥也在今年8月因為原物料調漲，每顆從40元漲到45元，蛋黃酥6入一盒售價從240元漲到270元、15入從600元漲到675元、20入價格從一盒800元漲到一盒900元，而南彰化知名北斗洪瑞珍餅店更是早在去年就售價一顆45元，直逼一個便當價。

對於「肉包明」調漲，許多民眾還是相當支持，認為能買到最重要「還好啦」; 但也有人認為，一顆肉包35元簡直「太貴」、「不合理」，看法兩極。另外，面對原物料上漲的壓力，也有業者選擇自行吸收，像是位在在鹿港的老龍獅肉包，同樣維持一顆20元，而彰化的阿璋肉圓也維持不漲價，老闆強調疫情剛降溫，還是先衝業績為主。

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