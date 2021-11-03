悼念湯曜明　陳水扁：他為國為軍的「要命」精神永垂不朽

▲湯曜明曾獲前總統陳水扁頒贈一等景興勳章。（圖／翻攝總統府網站）



記者蔡文鈴／綜合報導

前國防部長湯曜明3日辭世，享壽81歲。前總統陳水扁聞訊後，簡直無法置信，更覺得悲慟難過！透過媒體群組向湯曜明表達悼念，力讚他為國為軍的「要命」精神將長存國人國軍心中，永垂不朽！

陳水扁表示，湯部長是阿扁任內的參謀總長和國防部長，相處4年，除2004.3.22被迫「稱病請辭」容有商榷，湯總長湯部長對國家民主歷程、國防改革與軍隊現代化，功在國家，名垂青史。

陳水扁提到，2000年3月18日下午4點，剛結束總統選舉投票正要開票，時任參謀總長的湯曜明召開記者會，代表國軍宣示不管誰會當選，都會效忠新選出的總統兼三軍統帥。對首度政黨輪替的政局穩定做出非常了不起的卓越貢獻。

陳水扁指出湯曜明任內改革方案，包括軍隊國家化、軍政軍令一元化等四大國防改造方案，並在任內提出《國防組織法草案》，最後促成國防二法的通過。因為湯曜明總長配合政府組織再造，將國軍「精實案」於2001年底順利完成，並推動國防二法提前一年施行，對促進軍政軍令一元體制的現代化國軍深具時代意義。

陳水扁由衷感恩湯總長的無私貫徹國防二法的提前一年實施，同時出任第一位真正擁有軍權的國防部長，從此軍政軍令一元化，參謀總長都是國防部長的幕僚長。為了表彰湯總長的偉大貢獻，2002年1月31日特頒贈青天白日勳章；2004年5月18日更授予一等景星給即將卸任的湯部長。

陳水扁說，湯曜明部長綽號「湯要命」，如今畢生戎旅，謀國以忠，鞠躬盡瘁死而後已。其為國為軍的「要命」精神將長存國人國軍心中，永垂不朽！