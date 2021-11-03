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湯曜明落實「軍隊國家化」　國防部：為中華民國軍人典範

▲▼湯曜明曾獲前總統陳水扁頒贈一等景興勳章。（圖／翻攝總統府網站）

▲湯曜明曾獲前總統陳水扁頒贈一等景興勳章。（圖／翻攝總統府網站）

記者林銘翰／台北報導

前國防部長湯曜明辭世，國防部3日表示，湯曜明配合政府組織再造，將國軍「精實案」在2001年底順利完成，全力推動、支持國防二法完成立法及施行，確立現代化國軍的時代意義，而且積極照顧袍澤，落實軍隊國家化的重要推手，實為中華民國軍人典範。

國防部3日下午發布新聞稿表示，湯曜明今天上午在台北三軍總醫院溘然辭世，享壽八十晉四，干城驟損，國軍袍澤備感哀慟，軫念良深。

國防部指出，湯曜明一生軍旅，滿懷忠誠，報效國家，先後接受三軍大學陸軍指揮參謀學院、戰術研究班、三軍大學戰爭學院將官班等完整軍事教育，歷任排、連、營、旅長、總隊長、總教官、師長、軍長、第八軍團司令、陸軍總司令、參謀總長等要職，獲頒青天白日勳章，並於2002年2月1日就任國防部長。

國防部說明，1999年2月1日，湯曜明晉任為陸軍一級上將，並調升國防部參謀總長，在職期間國家遭逢「九二一震災」重創，湯曜明除陪同前總統李登輝密集訪視災區，並躬親指導國軍投入救災，協助民眾重建家園、安定生活。

此外，國防部也說，湯曜明配合政府組織再造，將國軍「精實案」在2001年底順利完成，並全力推動、支持國防二法完成立法及施行，促進軍政、軍令一元化體制，確立現代化國軍的時代意義。

國防部強調，湯曜明畢生戎旅，謀國以忠，秉忘身報國之赤忱，成整軍經武之偉業，不但貫徹推動國防二法施行，更是爭取官兵福利，積極照顧袍澤，落實軍隊國家化的重要推手，實為中華民國軍人典範，冀望湯曜明精神常存，永為後進師表。

湯曜明出生於1940年，是中華民國國軍史上第一位台灣本省籍的陸軍總司令、參謀總長、國防部長。

湯曜明畢業於台中二中、陸軍官校31期，軍中綽號為「湯要命」，其人事派系湯家軍堪稱陸軍四大派系之一，歷任實踐大學軍訓教官、陸軍步兵226師長、陸軍八軍團參謀長、陸軍43軍長、陸軍八軍團司令、陸軍總司令、參謀總長、國防部長。

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