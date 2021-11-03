前國防部長湯曜明辭世　蔡英文哀痛下令：軍方全力協助治喪

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

前國防部長湯曜明3日辭世， 享壽81歲。總統府發言人張惇涵表示，總統蔡英文聞訊後至感哀悼不捨，感念他畢生無論從戎從公，皆戮力守護國家，亦感念他在921震災期間，指揮督導國軍全力參與救助重建任務。

張惇涵表示，湯曜明歷任陸軍總司令、參謀總長及國防部長，終其一生皆為守護國家奮鬥不懈，足為國軍表率，也足為後世感念，他也是總統國防政策的重要諮詢將領。而蔡英文也於第一時間指示國防部，全力協助家屬後續治喪事宜，並盼望家屬節哀保重。

湯曜明在1999年2月1日晉升陸軍一級上將後，接任參謀總長，任內致力於推動國軍精實案，由於貢獻卓著，獲頒青天白日勳章，2002年2月1日接任國防部長，任期至2004年5月19日止。

在退伍後，湯曜明曾任合作金庫商業銀行董事、黃埔撫卹委員會基金會董事長、中央軍校同學會撫卹會基金會董事長、遺族學校基金會董事長、臺北論壇基金會董事。他在正式退役後離開政壇，曾反對退役將領前往中國大陸，之後也傳出罹患了帕金森氏症的消息。

▼湯曜明曾獲前總統陳水扁頒贈一等景興勳章。（圖／翻攝總統府網站）



湯曜明出生於1940年，是中華民國國軍史上第一位台灣本省籍的陸軍總司令、參謀總長、國防部長。

湯曜明畢業於台中二中、陸軍官校31期，軍中綽號為「湯要命」，其人事派系湯家軍堪稱陸軍四大派系之一，歷任實踐大學軍訓教官、陸軍步兵226師長、陸軍八軍團參謀長、陸軍43軍長、陸軍八軍團司令、陸軍總司令、參謀總長、國防部部長。