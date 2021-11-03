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台南奇美博物館及台南都會公園劃設空品維護區　2022年7月起管制

▲台南市政府將在「奇美博物館及台南都會公園」劃設空氣品質維護區，預定2022年7月起開始管制。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府將在「奇美博物館及台南都會公園」劃設空氣品質維護區，預定2022年7月起開始管制。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為保障民眾呼吸健康，台南市政府將在「奇美博物館及台南都會公園」劃設空氣品質維護區，日後進入的機車都須已完成定檢的車輛，柴油車須持有自主管理章，並搭配車辨系統取締，預定2022年1月至6月宣導，7月起開始管制。

台南市政府3日第515次市政會議通過台南市環保局「台南亮麗晴空PLUS」，同意「奇美博物館及台南都會公園」劃設空氣品質維護區備查。

▲台南市政府將在「奇美博物館及台南都會公園」劃設空氣品質維護區，預定2022年7月起開始管制。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局指出，設立「奇美博物館及台南都會公園」管制跨縣市車輛排氣，要求取得一般排氣管理標章。管制方式：大門入口、停車場等4處，導入智慧型車牌辨識系統進行管制；管制對象：柴油車﹣未取得有效期限內之自主管理標章之1~3期柴油大客車、大貨車。機車﹣出廠滿5年以上未完成度定期檢驗之燃油機車。

環保局說明，2021年初因穩定的氣候條件、混合層高度低等因素，導致污染物擴散不良，加上嚴重乾旱導致揚塵增加，境外濃度恢復至疫情前水準，使得全台上半年的空氣品質略高於109年同期；環保局強化管制污染源，並啟動空污應變作業。環保局進一步表示，2021年1至9月底止，台南市空氣品質AQI藍天比例達81.2％，其中良好（AQI<50）比例48.4%，已超越歷年同期最佳。

自黃偉哲市長上任以來，為進一步加速空氣污染防制工作，實施「亮麗晴空PLUS」進階版計畫，推動各項空污改善，近三年細懸浮微粒（PM 2.5）年平均濃度改善22％，連3年蟬聯環保署空品維護及改善工作績效特優肯定。

除此之外，全市538座工業燃油鍋爐汰換成燃氣鍋爐，目前汰換量達99％全國第一；1400顆微感器不只布設在各大工業區，民眾所關心的畜牧異味、人口密集區及交通要道等同樣全面監控，搭配大數據應用，做到污染溯源，只要違規必告發處分。

▲台南市政府將在「奇美博物館及台南都會公園」劃設空氣品質維護區，預定2022年7月起開始管制。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局強調，農友在稻作收割時，農耕機具掉落大量泥塊污染道路的問題，也在環保局與農業局、區公所合作下，針對溪北高農作區宣導再宣導，要求農耕機具要清洗才上路，並搭配稽查，今年已有多數農友聯合代耕業者，共同清理農污，1-8月農耕髒污查獲數量較2020年同期減少33％。

環保局提醒，目前已邁入空品不良季節，環保局協同教育局相關局處、各區公所等全力備戰為空品把關，一旦預估有大規模的空品不佳時，將會協請環保署要求外縣市大型污染源如台中、麥寮及興達等電廠持續降載減排；西部縣市也會每個月針對不同污染源啟動聯合稽查，以減緩對下風縣市的影響，提前提醒民眾防護並適時啟動空污應變作業，減緩空氣品質不佳。

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