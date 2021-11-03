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遠水難救近火　台南消防二大隊將農用車秒變消防車山區救災創新意

▲台南市消防第二大隊集結關山里在地25部農用噴藥車，可匯集8台水箱車水量，在消防車尚未抵達火場前，即先行噴水搶救，有機會早期滅火，保障里民的財產安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防第二大隊集結關山里在地25部農用噴藥車，可匯集8台水箱車水量，在消防車尚未抵達火場前，即先行噴水搶救，有機會早期滅火，保障里民的財產安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南南化區關山里7月27日發生火警，消防局出動南化分隊等人車前往救災，惟時程超過1小時，幸該處為空屋無人居住，僅屋內雜物燒失，無人傷亡，台南市消防第二大隊發想集結在地25部農用噴藥車，匯集8台水箱車水量，可在消防車尚未抵達前，先行噴水搶救，減緩火勢擴大或延燒，以保障里民的生命財產安全。

▲台南市消防第二大隊集結關山里在地25部農用噴藥車，可匯集8台水箱車水量，在消防車尚未抵達火場前，即先行噴水搶救，有機會早期滅火，保障里民的財產安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局第二救災救護大隊長丁春能表示，關山里火警燒出了偏遠地區救災之隱憂，像關山里距南化消防分隊車程約需1小時餘，救災人車無法在火警早期到達搶救，南化消防分隊為因應該里偏遠情勢，積極與在地居民研議策進作為，得知關山里在地居民多以務農為生，幾乎家家戶戶備有載運灌溉、農用噴藥約1噸用水之四輪驅動小貨車，可於消防隊尚未抵達前，通知在地居民自主集結25輛載水車，就能擁有水庫消防車23噸之載水量，宛如2輛水庫車的水量，8台水箱車的水量，有如一個移動消防分隊進駐關山里，再輔以噴藥用小幫浦加壓水源，針對初期小火射水搶救，有機會減緩火勢擴大或延燒，以保障里民的財產安全。

▲台南市消防第二大隊集結關山里在地25部農用噴藥車，可匯集8台水箱車水量，在消防車尚未抵達火場前，即先行噴水搶救，有機會早期滅火，保障里民的財產安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防第二大隊集結關山里在地25部農用噴藥車，可匯集8台水箱車水量，在消防車尚未抵達火場前，即先行噴水搶救，有機會早期滅火，保障里民的財產安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

丁春能大隊長表示，山區消防水源密度不高，且關山里距最近消防分隊路程長、路面與地勢蜿蜒崎嶇，發生火警時消防隊往往無法第一時間搶救，且里內有些地方除居民自用之四輪驅動小貨車外，大型車輛如消防車無法到達、接近。如今就搶救作為來著手，導入防火管理中自衛消防編組概念，經第二大隊、南化分隊密切與關山里長及在地居民討論合作，新創立此關山里自救隊集結機制，建立自救隊車輛人員集結表，於火災發生時，即可及早動員在地救災能量，以期達初期滅火功效；另在預防火災面向，因關山里早前經南化水庫回饋金補助每戶購置一具滅火器，消防隊藉此契機爭取經費，已將常住人口戶數70戶之滅火器換藥完成，而經消防局發放之住宅用火災警報器計85戶，亦已逾在地常住戶數，未來將持續強化地區火災預防成效、以及初期火災自助自救之滅火機制。

▲台南市消防第二大隊集結關山里在地25部農用噴藥車，可匯集8台水箱車水量，在消防車尚未抵達火場前，即先行噴水搶救，有機會早期滅火，保障里民的財產安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防第二大隊集結關山里在地25部農用噴藥車，可匯集8台水箱車水量，在消防車尚未抵達火場前，即先行噴水搶救，有機會早期滅火，保障里民的財產安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，第二大隊與關山里里長謝國男、關山里里民策進火災搶救與預防機制值得肯定嘉許，火災發生著重初期的滅火搶救，火災初期滅火搶救得宜，就不會擴大延燒，有時也就不用消防力介入自行撲滅，民眾財產得予自保。又關山里離消防局二大隊南化分隊車程近1個小時，所謂遠水救不了近火，民眾訓練滅火自助、又配合灌溉、農用噴藥約1噸用水之小貨車集結備水，加上常住住戶家家裝有住宅用警報器、備有滅火器，一定可以大大提昇關山里消防安全，讓民眾生命財產更有保障。

▲台南市消防第二大隊集結關山里在地25部農用噴藥車，可匯集8台水箱車水量，在消防車尚未抵達火場前，即先行噴水搶救，有機會早期滅火，保障里民的財產安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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