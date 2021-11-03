高空彩雲乍現台南水道博物館 七彩光芒現祥瑞令人驚艷

▲台南山上花園水道博物館3日上午在天空發現「七彩雲」，令民眾嘖嘖稱奇，雖然很快消失，但也吸引民眾搶拍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南山上花園水道博物館，3日上午11時許，在天空發現「七彩雲」，令民眾嘖嘖稱奇，雖然很快消失，但也吸引民眾搶拍，館方指出，這是太陽光經過高空卷雲的水滴或冰晶的繞射後形成的色彩，只要條件允許，就有機會出現，不過因為平常相對少見，拍攝的民眾還是開心說，看到七彩祥雲，肯定會有好事發生。

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文化局表示，博物館地處山區與平地接壤之處，加上天際線完整，常可看到精采的天際變化，除了七彩雲以外，幾乎每天都看得到別名耶穌光的「雲隙光」，雨後更常有機會看到完整的彩虹，大自然把天空作為畫布，揮灑出各種美景，令人目不暇給。

3日上午11時許，水道東側天空先是因為太陽被雲層遮蓋，出現雲隙光，但隨後不久，有遊客發現在雲隙光旁，出現七彩光芒，隨著雲朵變化，時而擴大，時而縮小，整個彩雲過程維持約10分鐘。

水道博物館指出，這是俗稱火彩虹的「環地平弧」，有如彩虹燃燒的樣子，是因為雲後面有卷雲，太陽光經過高空卷雲的水滴或冰晶的繞射後形成的色彩，如果卷雲範圍再廣一點，彩雲的範圍應該更大，不過有機會看到這樣的景觀，也是非常難得的。