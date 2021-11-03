保母誤剪女娃指尖！「少塊肉」父母心疼　停止托育恐遭重罰　

▲台南傳出保母不慎剪傷1名近2歲女童的食指指尖，因未將剪下的肉塊送醫縫合，造成手指缺損，台南市社會局目前已受理調查中。（圖／示意圖，非當事人，記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南1名保母被控涉嫌持剪刀分切麵條時，不慎誤剪傷托育女童右手食指指尖，女童雖就醫但指尖肉塊未送縫合，造成手指有缺損，引起家長不滿。台南市社會局指出，本案目前尚在調查中，並已停止該名保母提供收托服務，如違反兒少法屬實，將可裁處6萬元以上60萬以下罰鍰，並得公布保母姓名。

據了解，台南這名保母在2021年9月底受託照顧這這名近2歲女童，10月7日保母在照顧女童時，用剪刀插進碗裡將麵剪切時，沒注意到女童伸手拿麵，一不小心剪掉右手食指指尖一塊肉，造成血流不止，保母急將女童送醫治療，惟保母未將剪下肉塊一併送醫縫合，造成手指缺損，家長事後發現女童指尖的肉與指甲都不見，憤而找保母問責，要求保母給交代，引發糾紛。據台南市立醫院指出，女童於10月 5日及21日有來醫院掛急診及門診，醫師均妥善處理治療，

台南市政府社會局指出，本案接獲通報後立即指派社工前往了解，並成相關訪談紀錄， 目前尚在調查中，並已停止該名保母提供收托服務，並令其限期完成「照顧知能強化課程」，若查有違反兒少法第26條-1第4項：行為違法或不當，其情節影響收托兒童權益重大，經主管機關查證屬實，將可依法裁罰6萬元以上60萬以下罰鍰，並得公布姓名。

據KingNet國家網路醫藥網指出，當手指遭鋸斷截斷時，首要的動作是立即用清水將斷指及傷口清洗，可減緩細菌生長速度，切記不可將斷指浸泡於水中；接下來以濕紗布、乾紗布包裹斷指及傷口，若無紗布可用乾淨的毛巾、手帕替代；最後將包裹後的斷指放到塑膠袋中，置於冰桶或裝有碎冰的大塑膠袋內，再趕緊送入醫院急救，切記！勿將截斷肢體與冰塊直接接觸以防凍傷。如臨時無冰塊可用，儘速用乾淨濕潤布料包裹。當傷口流血不止時可用毛巾在近端綁緊，每隔15分鐘放鬆一次，亦可用紗布蓋住傷口以手緊握傷口壓迫止血送醫。