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請給台南鄉親「癌之愛大樓」　王家貞：全人癌症醫療需要她！

▲台南市議員王家貞籲請市府給台南鄉親「癌之愛大樓」。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議員王家貞籲請市府給台南鄉親「癌之愛大樓」。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議員王家貞市議會質詢指出，除憂鬱症的疾病外，根據世界衛生組織（WHO）在2020年統計，影響全世界前三大嚴重疾病由癌症、愛滋病與憂鬱症並列，台南市立醫院「癌之愛大樓」，10多年過去還是無影無蹤，連個影子也看不見。

王家貞指出，在台灣2018年平均每4分31秒1人罹癌；大腸癌連13年位居第1，至去年底台灣的癌症時鐘竟又快轉了11秒。依台南市衛生局提供資料顯示，2018年度台南市的四大癌症（大腸癌、乳癌、口腔癌、子宮頸癌）的罹癌人數為3406人。對如此駭人的時間及人數，王家貞舉了3位罹癌好友的情況，來說明罹癌後的心聲及需求。

王家貞說，10幾年前就將市立醫院的停車場設立為癌症大樓預定地，並在2007年動土並開記者會，2009年順利取得經營權，但一拖再拖，整整十幾年就過去了，如今「癌之愛大樓」還是無影無蹤連個影子也看不見。王家貞督促市政府，要有積極性的作為，給予市民大眾合理的癌症大樓興建進程，讓癌友有一個專責的醫療系統，有全方位的醫護人員；全方位的照顧環境，讓台南也擁有如台大癌症中心一樣的專業醫療水準、設備及環境，為台南市的癌友提供最友善的治療歷程，使其可以安心的接受治療及照顧。

衛生局長許以霖局長答覆指出，2022年中會提出癌症大樓的期程，預計2024年6月底完工；王家貞最後提醒市政府要協助台南市立醫院在法規上的限制及約束，要讓市醫有充分的資源為癌友們打造一個好的癌症專屬照護中心。

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