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國慶Q版安平艦揭牌　正統鹿耳門聖母廟微型表演

▲「國慶Q版巡防艦在台南展出揭幕儀式」，由正統鹿耳門聖母廟王增榮主委、台南市議會郭信良議長以及民視經理黃揚俊、益銓公司董事長鄭溪州，共同揭幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「國慶Q版巡防艦在台南展出揭幕儀式」，由正統鹿耳門聖母廟王增榮主委、台南市議會郭信良議長以及民視經理黃揚俊、益銓公司董事長鄭溪州，共同揭幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市正統鹿耳門聖母廟所在的土城，是「古鹿耳門」區域，古時正是大船出入的所在，有「鹿耳連帆」的勝景，但道光年間地形變化，大海消失已經沒有船可以航行，台南市議會郭信良議長爭取及鄭溪州董事長熱心協助，長達14.5公尺的安平艦終於開到「正統鹿耳門聖母廟」展示非常難得，3日上午舉行揭牌儀式。

▲「國慶Q版巡防艦在台南展出揭幕儀式」，由正統鹿耳門聖母廟王增榮主委、台南市議會郭信良議長以及民視經理黃揚俊、益銓公司董事長鄭溪州，共同揭幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

聖母廟主委王增榮指出，邀請這艘船來到聖母廟，經過鹿耳門媽祖同意，連停放的地點都是用「觀轎」的方式，由媽祖親自擇選，出符化淨，「鹿耳門媽」決定讓安平艦朝向東方，是一種和平的象徵。

▲長達14.5公尺的Ｑ版安平艦終於開到「正統鹿耳門聖母廟」展示，歡迎全國民眾前往參觀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲長達14.5公尺的Ｑ版安平艦終於開到「正統鹿耳門聖母廟」展示，歡迎全國民眾前往參觀。

11月3日上午11時，舉行「國慶Q版巡防艦在臺南展出揭幕儀式」，由正統鹿耳門聖母廟王增榮主委、台南市議會郭信良議長以及民視經理黃揚俊、益銓公司董事長鄭溪州，共同揭開序幕！

▲長達14.5公尺的Ｑ版安平艦終於開到「正統鹿耳門聖母廟」展示，歡迎全國民眾前往參觀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這艘海巡艦雖然是模型，但是有造船級的鋼骨結構、烤漆，還配有雷達、大砲、驅逐器，都是根據真的「安平艦」去建造，值得參觀。主辦單位也連夜為「縮小版安平艦」打造波浪造景、燈光設計、安裝電力系統，揭牌同時，安平艦上的「偵測雷達」、「驅離水柱」、「飛彈發射器」都會擬真轉動！

王增榮主委指出，正統鹿耳門聖母廟是遠東最大的媽祖廟，加上這艘「安平艦模型」，更適合闔家大小來參觀遊玩！11月4日晚上，正好也有「明華園總團」的歌仔戲演出，由孫翠鳳主演，歡迎大家來咱台南土城正統鹿耳門聖母廟拜拜、看軍艦、看歌仔戲！

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