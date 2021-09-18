2021年台南市盆栽展聖母廟埕開展　黃偉哲：展現國際級盆景之美

▲台南市盆栽協會、土城正統鹿耳門聖母廟，18日上午舉辦2021台南市盆栽展開展儀式，計有110件作品參展，聖母廟主委王增榮，歡迎民眾利用中秋連假，參觀這場難得的藝術饗宴。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市盆栽協會、土城正統鹿耳門聖母廟，18日上午舉辦2021台南市盆栽展開展儀式，計有110件作品參展，其中蔣宜勳的「真柏」榮獲總冠軍，10件獲選「入選華風展」，台南市長黃偉哲、議長郭信良、立委陳亭妃及市議員許至椿、王錦德、陳昆和及聖母廟主委王增榮共同剪綵。

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黃偉哲市長表示，盆景之美也是藝術創作的一環，近年受到新型冠狀病毒病疫情影響，許多展覽紛紛取消或延期，此次盆栽展能成功舉辦相當難得，要特別感謝台南市盆栽協會及正統鹿耳門聖母廟的努力，讓民眾在台南市就能欣賞到國際級作品，歡迎民眾中秋連假期間安排前來參觀。

台南市盆栽協會創會理事長陳威良表示，以前的會長都不是盆藝專出身，但現任的理事長確確實實是盆藝專家，在李理事長的帶領下，舉辦這場十分難得的2021年台南市盆栽展，期待大家精藝求精，讓台南盆裁藝術發揚光大。

台南市盆栽協會理事長李宏虔指出，盆景藝術乃山水之構圖，樹型奇巧彎曲、縮龍成寸，千變萬化的造型間體現出自然法則，每件作品都是作者花時間細心照顧而成，其中不少件作品動輒都有數百萬元的價值，像蔣宜勳的「真柏」樹齡不會低於70年，上盆後至少也需15年以上的時間雕塑，透過活樹與枯木結合產生生死相依、枯榮一體的視覺感官，人工與自然一體，是相當高難度的珍貴技巧。

聖母廟主委王增榮表示，這些盆栽樹齡，至少4、50年以上，作者將老樹建構在盆子，靠的是耐心、藝術與美感，透過長年累月的細心照顧，創造出一盆盆精彩作品，讓人欣賞盆藝之美，殊是難得，歡迎民眾利用中秋連假，來土城鹿耳門聖母廟，向「鹿耳門媽」上香祈福，並參觀這場難得的藝術饗宴。

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