　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2021年台南市盆栽展聖母廟埕開展　黃偉哲：展現國際級盆景之美

▲台南市盆栽協會、土城正統鹿耳門聖母廟，18日上午舉辦2021台南市盆栽展開展儀式，計有110件作品參展，聖母廟主委王增榮，歡迎民眾利用中秋連假，參觀這場難得的藝術饗宴。（圖／記者林悅攝，下同）

▲台南市盆栽協會、土城正統鹿耳門聖母廟，18日上午舉辦2021台南市盆栽展開展儀式，計有110件作品參展，聖母廟主委王增榮，歡迎民眾利用中秋連假，參觀這場難得的藝術饗宴。（圖／記者林悅攝，下同）

 記者林悅／台南報導

台南市盆栽協會、土城正統鹿耳門聖母廟，18日上午舉辦2021台南市盆栽展開展儀式，計有110件作品參展，其中蔣宜勳的「真柏」榮獲總冠軍，10件獲選「入選華風展」，台南市長黃偉哲、議長郭信良、立委陳亭妃及市議員許至椿、王錦德、陳昆和及聖母廟主委王增榮共同剪綵。

▲台南市盆栽協會、土城正統鹿耳門聖母廟，18日上午舉辦2021台南市盆栽展開展儀式，計有110件作品參展，聖母廟主委王增榮，歡迎民眾利用中秋連假，參觀這場難得的藝術饗宴。（圖／記者林悅攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃偉哲市長表示，盆景之美也是藝術創作的一環，近年受到新型冠狀病毒病疫情影響，許多展覽紛紛取消或延期，此次盆栽展能成功舉辦相當難得，要特別感謝台南市盆栽協會及正統鹿耳門聖母廟的努力，讓民眾在台南市就能欣賞到國際級作品，歡迎民眾中秋連假期間安排前來參觀。

▲台南市盆栽協會、土城正統鹿耳門聖母廟，18日上午舉辦2021台南市盆栽展開展儀式，計有110件作品參展，聖母廟主委王增榮，歡迎民眾利用中秋連假，參觀這場難得的藝術饗宴。（圖／記者林悅攝，下同）▲台南市盆栽協會、土城正統鹿耳門聖母廟，18日上午舉辦2021台南市盆栽展開展儀式，計有110件作品參展，聖母廟主委王增榮，歡迎民眾利用中秋連假，參觀這場難得的藝術饗宴。（圖／記者林悅攝，下同）▲台南市盆栽協會、土城正統鹿耳門聖母廟，18日上午舉辦2021台南市盆栽展開展儀式，計有110件作品參展，聖母廟主委王增榮，歡迎民眾利用中秋連假，參觀這場難得的藝術饗宴。（圖／記者林悅攝，下同）▲台南市盆栽協會、土城正統鹿耳門聖母廟，18日上午舉辦2021台南市盆栽展開展儀式，計有110件作品參展，聖母廟主委王增榮，歡迎民眾利用中秋連假，參觀這場難得的藝術饗宴。（圖／記者林悅攝，下同）▲台南市盆栽協會、土城正統鹿耳門聖母廟，18日上午舉辦2021台南市盆栽展開展儀式，計有110件作品參展，聖母廟主委王增榮，歡迎民眾利用中秋連假，參觀這場難得的藝術饗宴。（圖／記者林悅攝，下同）

台南市盆栽協會創會理事長陳威良表示，以前的會長都不是盆藝專出身，但現任的理事長確確實實是盆藝專家，在李理事長的帶領下，舉辦這場十分難得的2021年台南市盆栽展，期待大家精藝求精，讓台南盆裁藝術發揚光大。

▲台南市盆栽協會、土城正統鹿耳門聖母廟，18日上午舉辦2021台南市盆栽展開展儀式，計有110件作品參展，聖母廟主委王增榮，歡迎民眾利用中秋連假，參觀這場難得的藝術饗宴。（圖／記者林悅攝，下同）

台南市盆栽協會理事長李宏虔指出，盆景藝術乃山水之構圖，樹型奇巧彎曲、縮龍成寸，千變萬化的造型間體現出自然法則，每件作品都是作者花時間細心照顧而成，其中不少件作品動輒都有數百萬元的價值，像蔣宜勳的「真柏」樹齡不會低於70年，上盆後至少也需15年以上的時間雕塑，透過活樹與枯木結合產生生死相依、枯榮一體的視覺感官，人工與自然一體，是相當高難度的珍貴技巧。

▲台南市盆栽協會、土城正統鹿耳門聖母廟，18日上午舉辦2021台南市盆栽展開展儀式，計有110件作品參展，聖母廟主委王增榮，歡迎民眾利用中秋連假，參觀這場難得的藝術饗宴。（圖／記者林悅攝，下同）

聖母廟主委王增榮表示，這些盆栽樹齡，至少4、50年以上，作者將老樹建構在盆子，靠的是耐心、藝術與美感，透過長年累月的細心照顧，創造出一盆盆精彩作品，讓人欣賞盆藝之美，殊是難得，歡迎民眾利用中秋連假，來土城鹿耳門聖母廟，向「鹿耳門媽」上香祈福，並參觀這場難得的藝術饗宴。

▲台南市盆栽協會、土城正統鹿耳門聖母廟，18日上午舉辦2021台南市盆栽展開展儀式，計有110件作品參展，聖母廟主委王增榮，歡迎民眾利用中秋連假，參觀這場難得的藝術饗宴。（圖／記者林悅攝，下同）

「innisfree綠茶籽精華液」

►日本「美型壓力鍋」激殺5.5折！

ET快訊
「4大疫苗」時間表一張圖看懂！來看何時輪到你
3歲童巷弄玩耍遭「休旅車輾壓」　頭顱變形口鼻流血慘死
趁中秋節拜月老、求運求財最靈驗！　4點「祭拜禁忌」一次看
謝霆鋒變股神！買新股不到1年「2億台幣入袋」
中國娛樂圈下「對嘴禁令」！歌手假唱要罰了
快訊／他進門綑綁朋友媽　掏刀變臉搶走2萬
超狂撩妹！他秀出「存款258萬」狂炫　聽正妹1句話變臉走人
妹子網戀高富帥2個月被騙30萬　本尊是135kg肥宅

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「4大疫苗」時間表一張圖看懂！BNT9／20開放預約　來看何時輪到你

2021年台南市盆栽展聖母廟埕開展　黃偉哲：展現國際級盆景之美

衛生局認「禾馨驗抗體」違法　林思宏回應：莫名其妙，無聊

好市多一食品「混入異物」！賣場緊急通知退貨　廠商認了有疏失

快訊／接近百分百！桃園國高中生「97%同意打BNT」　22日起接種

鄧佳華遭嗆「中國台灣暴牙佬」！他9字高EQ神回網讚爆：變聰明了

《斯卡羅》唯一實體見面會　感念查馬克：守護部落文化的勇士

電鍋煮蛋成品爆熱議　蛋黃離家出走…應景畫面網傻眼：好圓的月亮

BNT下輪10／3換誰打？圖解「5大疫苗」接種對象期程　流感將開打

媽媽還活著…他裝「監視器」維持假象騙孩子　真相讓人超鼻酸

女乘客搭Uber「上車狂噴液體」　司機怒取消訂單：去搭別的車！

拒絕驗票！台鐵站長怒抓逃票慣犯　被要求補票還嗆：我臺大法律碩士

男考機車駕照「直線七秒」抖爆　自嘲手腳中風XD網笑：別上路啊

神人90天徒手蓋起「露天游泳池」　內藏滑水道！奇蹟手藝根本是麥塊

楊一展送龍劭華哀痛「多重視資深藝人」　楊烈惋惜好友：為什麼大家怕醫院

晚餐打翻漏出湯汁留下食物殘渣　藍衣男騎車落跑！店家怒PO網

小鬼黃鴻升「扶喝醉爸爸」最親近的一次　黃爸爸再看不捨：心裡很有感觸

罹癌媽2次化療「等不到健康的肺」　6歲兒醫院陪病3年...夫：救我太太

陳意涵曬新髮型！老公「又換一個老婆」　「暴瘦凸眼」素顏曝光…網驚：變了個人

柴犬打預防針成「凶暴迅猛龍」　突崩潰怒吼...無辜醫師嚇壞抖2下

「4大疫苗」時間表一張圖看懂！BNT9／20開放預約　來看何時輪到你

2021年台南市盆栽展聖母廟埕開展　黃偉哲：展現國際級盆景之美

衛生局認「禾馨驗抗體」違法　林思宏回應：莫名其妙，無聊

好市多一食品「混入異物」！賣場緊急通知退貨　廠商認了有疏失

快訊／接近百分百！桃園國高中生「97%同意打BNT」　22日起接種

鄧佳華遭嗆「中國台灣暴牙佬」！他9字高EQ神回網讚爆：變聰明了

《斯卡羅》唯一實體見面會　感念查馬克：守護部落文化的勇士

電鍋煮蛋成品爆熱議　蛋黃離家出走…應景畫面網傻眼：好圓的月亮

BNT下輪10／3換誰打？圖解「5大疫苗」接種對象期程　流感將開打

媽媽還活著…他裝「監視器」維持假象騙孩子　真相讓人超鼻酸

再見高飛犧牲打當英雄　陳俊秀卻自責9局沒打好

不死三振「小幸運」　曾總讚陳冠宇4場以來最好一役

「4大疫苗」時間表一張圖看懂！BNT9／20開放預約　來看何時輪到你

放話當最全能爸爸！　江宏傑罕吐「內心恐懼」：還有很多事要學

嘉義3歲童巷弄玩耍遭「休旅車輾過」　頭顱變形口鼻流血慘死

家族旅遊宜蘭溯溪　20人困南澳北溪！消防局緊急出動

學校沒有的「女教師火辣課表」　教師節高清上映！

高樹鄉中秋賞樂晚會　鄉親同歡樂里警不停歇做交安宣導

溫泉美食節活動熱鬧開幕　男子山區試車引擎冒煙白河警迅速排除

陳俊秀再見高飛犧牲打　桃猿11局6比5氣走悍將

生活熱門新聞

花619元叫火鍋「送來2袋水」　老闆公開訂單反擊

不是吐司！中秋烤肉「超熱門1食材」雷爆了

快訊／天才剛亮！　連假首日國1「紫爆」路段曝

中秋節「極陰日」！4生肖小心沖煞衰運上身

獨／直擊Apple買1送1　他狂奔搶第1：超划算

BNT下輪10/3換誰打？圖解「5大疫苗」接種對象期程　

快訊／國3這路段也「紫爆」　時速18公里

電話一接就掛！鄉民曝內幕：接了就輸了

好市多這食品混入異物！賣場通知可退貨

實聯制排第二！網點名「1防疫措施」最荒謬

第十輪疫苗也打BNT！65歲以下有機會

40歲存款1000萬退休　夠吃30年

鄧佳華遭嗆中國台灣暴牙佬！他高EQ神回

明知會塞車仍堅持出遊！台人1習性爆共鳴

更多熱門

相關新聞

2021總爺和風文化祭登場

2021總爺和風文化祭登場

台南「總爺和風文化祭」18日在中秋節連假熱鬧展開，於9月18、19日舉辦為期2天的系列活動，台南市長黃偉哲也特別到場參與，黃偉哲特別藉著這個場合再次感謝日本疫情中第五度捐贈台灣疫苗，也提醒民眾參與活動同時，務必還是要做好防疫，讓生活跟活動舉辦都能更加邁向正常化。

黃偉哲示範料理台南味優惠大方送

黃偉哲示範料理台南味優惠大方送

台南頑皮世界湧入戲水人潮

台南頑皮世界湧入戲水人潮

中秋連假首日菁寮老街湧入人潮

中秋連假首日菁寮老街湧入人潮

台南安平深夜煙火連發環保局開罰

台南安平深夜煙火連發環保局開罰

關鍵字：

台南盆栽展聖母廟黃偉哲盆景王增榮