移民署台南市第一服務站搬遷　陳宗彥到場揭牌

▲移民署南區事務大隊台南市第一服務站，22日舉辦新廳舍落成揭牌儀式，內政部陳宗彥次長親自主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

內政部陳宗彥次長於22日到台南市，參加移民署南區事務大隊台南市第一服務站新廳舍落成揭牌儀式，陳宗彥表示，服務站的新廳舍前身為台南市福安里社區活動中心，經施作耐震補強及裝修工程，以嶄新面貌重現，提供府城新住民更加妥善的洽公處所。

陳宗彥次長也感謝疫情期間，移民官致力相關防疫工作，並期許務必持續利用各種管道，宣導相關防疫作為，善盡「國境守護者」的重要角色。

內政部表示，移民署南區事務大隊台南市第一服務站原址廳舍，因租約到期，為提供洽公民眾無縫接軌的服務，特別向台南市政府爭取移撥原台南市福安里社區活動中心，歷經數個月整修，於2021年7月中旬搬遷至中西區府前路一段262號新址，新廳舍動線重新規劃設計，讓洽公空間更加優質。

新廳舍位於市中心，附近有台南市美術館二館、司法博物館及台南孔廟等著名地標，對面亦設置T-Bike，增加交通多樣性，自7月中旬營運迄今約3個月，深獲洽公民眾好評，許多民眾洽公後，也就近造訪府城知名景點及享用美味小吃，相當便利性。

內政部陳宗彥次長、立法院林俊憲委員、台南市趙卿惠副市長、民政局姜淋煌局長、移民署長鐘景琨、新住民團體代表等出席揭牌儀式，儀式結束後，安排穿著傳統服飾的新住民通譯引導下，逐樓巡視各項服務措施，同時欣賞日前舉辦募集原有廳舍老照片活動得獎作品。